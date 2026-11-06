Shumë njerëz e pëlqejnë këtë gjë në shtëpi në dimër, por onkologët paralajmërojnë se rrit rrezikun e kancerit të mushkërive

Ndërsa ditët shkurtohen dhe temperaturat ulen, shumë njerëz po shijojnë gjithnjë e më shumë ritualet e dimrit që krijojnë një ndjesi ngrohtësie dhe rehatie.
Një batanije e butë, një filxhan çaj i nxehtë, një libër dhe një fundjavë e gjatë dhe e qetë në një shtëpi të ngrohtë… Është një nga aspektet më të bukura të vjeshtës dhe dimrit, dhe për shumë njerëz, zakonet që shoqërojnë muajt e ftohtë janë një pjesë e madhe e asaj që i bën të ndihen të relaksuar në shtëpi.
Megjithatë, të kalosh më shumë kohë brenda do të thotë gjithashtu se duhet t’i kushtojmë më shumë vëmendje ajrit që thithim në shtëpitë tona. Edhe pse shumë njerëz mendojnë për rrezikun e kancerit kryesisht në kontekstin e faktorëve që nuk mund t’i ndikojnë, siç janë gjenetika dhe historia familjare e sëmundjeve, shumë gjëra ende varen nga ne. Faktorët e stilit të jetës, siç janë dieta, aktiviteti fizik, luajnë një rol të rëndësishëm, por edhe ekspozimi ndaj ndikimeve të dëmshme mjedisore që ndonjëherë mund të jenë pikërisht para syve tanë pa i vënë re fare.
Kanceri i mushkërive është një shembull i kësaj. Pirja e duhanit është padyshim faktori më i madh i rrezikut për këtë sëmundje, por sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), midis 10 dhe 20 përqind e njerëzve të diagnostikuar me kancer të mushkërive çdo vit nuk kanë pirë kurrë duhan ose kanë pirë më pak se 100 cigare gjatë jetës së tyre. Kjo do të thotë që faktorë të tjerë të ekspozimit ndaj substancave të dëmshme janë shumë më të rëndësishëm nga sa mendojnë shumë njerëz.
Onkologët tani po paralajmërojnë për një mënyrë të preferuar për t’u ngrohur gjatë muajve të ftohtë, e cila, nëse përdoret shumë shpesh, mund të kontribuojë në mënyrë të fshehtë në një rrezik në rritje të kancerit, shkruan Parade.com.
Është një oxhak me dru, veçanërisht nëse ndizet rregullisht.
Si një oxhak në shtëpi mund të rrisë rrezikun e kancerit
Dr. Bradley Hyatt, një onkolog në Qendrën Mission Cancer + Blood, i tha më parë revistës Parade se oxhaqet janë një nga disa burime të përditshme të ekspozimit ndaj tymit që njerëzit shpesh i anashkalojnë. Këto përfshijnë zjarret e kampit, barbekytë dhe shkarkimet e makinave. Megjithatë, ekspozimi ndaj tymit nuk lidhet vetëm me kancerin e mushkërive. Dr. Hayet theksoi se ai mund të kontribuojë në zhvillimin e kancerit të kokës dhe qafës, fshikëzës, ezofagut, veshkave, stomakut dhe mëlçisë, ndër të tjera.
Hulumtimet konfirmojnë se ka arsye për shqetësim kur bëhet fjalë për oxhaqet. Një studim i vitit 2023, i botuar në revistën shkencore Environment International, ndoqi më shumë se 50,000 gra nga Shtetet e Bashkuara, të cilat morën pjesë në Studimin e Sisterave të Instituteve Kombëtare të Shëndetit, për një mesatare prej rreth 11 vjetësh.
Rezultatet treguan se gratë që përdornin një oxhak ose sobë druri të paktën 30 ditë në vit kishin një shkallë 68 për qind më të lartë të kancerit të mushkërive krahasuar me gratë që nuk kishin një burim të tillë ngrohjeje. Përdorimi më i shpeshtë shoqërohej me kancerin e mushkërive edhe tek gratë që nuk kishin pirë kurrë duhan. Një shpjegim i mundshëm është se djegia e drurit çliron substanca të njohura ose të dyshuara se shkaktojnë kancer të mushkërive.
Kjo është gjithashtu e rëndësishme për shkak të mënyrës se si shfaqet kanceri në radhë të parë. Dr. Sandy Kotiah, drejtoreshë e Qendrës për Tumoret Neuroendokrine në Qendrën Mjekësore Mercy, i shpjegoi më parë revistës Parade se kontrollimi i faktorëve të rrezikut të kancerit është kritik sepse sëmundja mund të shkurtojë jetëgjatësinë.
“Kanceri ndodh si pasojë e dëmtimit të qelizave normale që trupi nuk mund t’i riparojë. Kjo është arsyeja pse qelizat humbasin kontrollin mbi rritjen e tyre dhe vazhdojnë të shumohen, gjë që çon në dështimin e organeve jetësore, siç janë mushkëritë dhe mëlçia”, shpjegoi Dr. Kotija.
Si ta shijoni oxhakun në mënyrë më të sigurt
Lajmi i mirë është se nuk keni pse ta ndezni oxhakun me tulla. Çelësi është të mos e përdorni shumë shpesh. Onkologët për revistën Parade rekomandojnë kufizimin e ekspozimit ndaj tymit të zjarrit dhe shmangien e shpeshtë të oxhaqeve me djegie druri. Kjo këshillë është në përputhje me rezultatet e Studimit Sister, i cili tregoi se rreziku rritej me frekuencën e djegies së drurit në ambiente të mbyllura.
“Shmangni thithjen e tymit dhe qëndrimin pranë dikujt që pi duhan në mënyrë aktive,” tha Dr. Hyett. “Merrni masat e duhura për të minimizuar ekspozimin ndaj llojeve të tjera të tymit.”
Në praktikë, kjo mund të nënkuptojë ndezjen e oxhakut vetëm në raste të veçanta, në vend që ta bëjmë atë një ritual të përditshëm në mbrëmje, dhe mbajtjen e një distance të caktuar nga tymi kur mblidhemi rreth një grope zjarri në natyrë ose zjarrit të kampit.
Dhe nëse jeni të shqetësuar për rrezikun e kancerit të mushkërive, qoftë për shkak të ekspozimit ndaj tymit, historisë familjare të sëmundjes apo ndonjë faktori tjetër, bisedoni me mjekun tuaj nëse shqyrtimi parandalues, pra ekzaminimi për zbulimin e hershëm të sëmundjes, ishte zgjedhja e duhur për ju.