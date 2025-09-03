Shumë ujë dhe pak kalori, zbuloni 10 fruta dhe perime freskuese që e hidratojnë trupin

Shumë ujë dhe pak kalori, frutat dhe perimet janë ushqime ideale jo vetëm për të ruajtur një linjë të hollë, por edhe për të hidratuar dhe freskuar trupin gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës.
Uji është përbërësi kryesor i trupit të njeriut, por edhe mënyra kryesore për ta hidratuar atë. Megjithatë, të qëndrosh i hidratuar nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e ujit, ushqimi gjithashtu ndihmon në mbajtjen e trupit tuaj të ekuilibruar në mot të nxehtë.
Shumë lloje frutash dhe perimesh janë burime natyrore të ujit dhe i sigurojnë trupit lëngje dhe elektrolite që luftojnë dehidratimin, si dhe i sigurojnë trupit lëndë ushqyese si vitamina, minerale dhe fibra.
Më poshtë janë dhjetë lloje frutash dhe perimesh që janë aleatë të mirë në freskimin e trupit gjatë vapës.
1. Kastravecat
Kastraveci përbëhet kryesisht nga ujë – deri në 96 përqind, dhe gjithashtu përmban elektrolite të rëndësishme që mund të ndihmojnë në parandalimin e dehidratimit gjatë ditëve të nxehta të verës ose pas një stërvitjeje.
Kjo perime, përveç hidratimit të trupit, në të njëjtën kohë nxit eliminimin e toksinave me vetitë e saj diuretike.
Prandaj, kastravecat janë një ushqim ideal që freskon dhe hidraton trupin, por edhe më shumë se kaq. Për shkak të bollëkut të mineraleve, vitaminave dhe lëndëve ushqyese, kastravecat mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të një numri sëmundjesh.
Vetitë ushqyese të kastravecave:
- 15 kalori për filxhan
- Vitamina K
- Folat
- Kalciumi
- Polifenole antioksiduese
- Flavonoide
- Kalium
- Magnezi
- Natriumi.
2. Domate
Dhe domatet janë një nga ushqimet e pasura me ujë – ato përbëhen nga rreth 94 përqind ujë. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra, të cilat kontribuojnë si në hidratim ashtu edhe në shëndetin e zorrëve.
Përafërsisht 94 përqind e domateve janë ujë, duke i bërë ato një ushqim jashtëzakonisht hidratues.
Elektrolitet si kaliumi dhe natriumi, që gjenden në domate, luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin e lëngjeve të trupit dhe ruajtjen e ekuilibrit të elektroliteve. Dhe magnezi, që gjendet në domate, mund të ndihmojë muskujt të rikuperohen nga aktiviteti fizik i verës.
Vetitë ushqyese të domateve:
- 45 kalori për filxhan
- Vitamina A
- Vitamina K
- Vitamina C
- Kalium
- Antioksidantë, të tillë si likopeni
- Magnezi.
3. Shalqi
Shalqiri është një nga frutat më hidratues, me një përmbajtje uji prej rreth 92 përqind. Jo vetëm që është aleati më i mirë kundër dehidratimit të trupit gjatë verës, por për shkak të bollëkut të antioksidantëve, ndihmon në parandalimin e shumë sëmundjeve.
Ndër të tjera, shalqiri mbron zemrën, rregullon presionin e gjakut, zvogëlon dhimbjet e kyçeve.
Në të njëjtën kohë, asnjë pjesë e shalqirit nuk duhet të hidhet, sepse i tëri është shumë i shëndetshëm dhe i dobishëm, veçanërisht gjatë vapës së verës, kur është stina.
Vetitë ushqyese të shalqirit:
- 85 kalori për fetë
- Fibrat
- Vitamina A
- KaliumLikopeni
- Citrullina, një aminoacid që përmirëson rrjedhjen e gjakut në të gjithë trupin.
4. Luleshtrydhe
Luleshtrydhet kanë një përmbajtje uji prej rreth 92 përqind dhe janë një kënaqësi verore perfekte e ëmbël. Megjithatë, mos u mashtroni nga shija e ëmbël – luleshtrydhet në fakt janë një frut me indeks glicemik mjaft të ulët, kështu që nuk ka gjasa të rrisin sheqerin në gjak.
Edhe pse të ëmbla, luleshtrydhet janë në fakt një frut me indeks glicemik mjaft të ulët.
Përveçse kanë pak kalori, ato kanë edhe një sasi të mirë fibrash dietike, kështu që luleshtrydhet mbrojnë zemrën, lëkurën dhe imunitetin, si dhe kanë një sërë përfitimesh të tjera shëndetësore .
Vetitë ushqyese të luleshtrydheve
- 48 kalori për një porcion në një filxhan
- Vitamina C
- Folat
- Mangani
- Fibrat
- Antocianinat dhe flavonoidet, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm.
5. Grejpfrut
Dhe grejpfruti është ndër frutat që përmbajnë më shumë ujë – rreth 90 përqind. Konkretisht, një filxhan grejpfrut i kuq ose rozë i prerë përmban 203 gramë ujë, që është pothuajse një filxhan. Kjo përmbajtje uji e bën atë të mirë për shëndetin e përgjithshëm.
Grejpfruti ndihmon në uljen e presionit të gjakut për shkak të përmbajtjes së kaliumit dhe ka një indeks të ulët glicemik, kështu që mund të jetë i dobishëm për njerëzit me diabet të tipit 2.
Megjithatë, duhet të mbahet mend se grejpfruti bashkëvepron me shumë ilaçe, dhe nëse përdorni ndonjë ilaç, sigurohuni që të kontrolloni nëse është e sigurt të konsumoni grejpfrut ose të pini lëng grejpfruti.
Vetitë ushqyese të grejpfrutit:
- Rreth 53 kalori për gjysmë grejpfruti
- Vitamina C
- Vitamina A
- Fibrat
- Polifenolet, të cilat kanë efekte anti-inflamatore dhe antioksiduese.
6. Pjepër
Pjepri është një frut freskues që tretet lehtë, duke e bërë atë një zgjedhje perfekte për të shuar etjen dhe për të rimbushur lëngjet e humbura. Përmbajtja e ujit në pjepër është rreth 90 përqind, gjë që e bën atë një ushqim hidratues që mund të jetë një meze e ëmbël më vete ose të përdoret si shtesë në sallata të kripura.
Është me pak kalori dhe i pasur me fibra, si dhe përmban elektrolite si kaliumi dhe magnezi, të cilat janë të nevojshme për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup dhe funksionimin e duhur të muskujve dhe nervave. Gjithashtu, pjepri ka një efekt të lehtë diuretik, që do të thotë se mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave nga trupi.
Vetitë ushqyese të pjeprit:
- 23 kalori për një fetë mesatare
- Fibrat
- Vitamina A
- Beta-karoten.
7. Pjeshkë
Edhe pse e vogël, një pjeshkë ka një përmbajtje mjaft mbresëlënëse uji prej rreth 88 përqind. Përveçse është lëngshme dhe freskuese, pjeshkët kanë pak kalori, duke i bërë ato të përshtatshme për ruajtjen e një peshe të shëndetshme dhe hidratim pa kalori shtesë.
Vetëm një pjeshkë në ditë mund të plotësojë pothuajse 10 përqind të nevojës ditore për kalium, i cili është thelbësor në rregullimin e presionit të gjakut sepse vepron si diuretik natyral dhe largon lëngjet e tepërta nga trupi, si dhe ndihmon kundër fryrjes.
Vetitë ushqyese të pjeshkave:
- 66 kalori në një filxhan pjeshkë të prera në feta
- Fibrat
- Vitamina C
- Vitamina A
- Vitamina B
- Beta-karoten
- Kaliumi.
8. Boronica
Boronicat e freskëta përmbajnë rreth 87 përqind ujë. Përveçse janë një burim i mirë hidratimi, boronicat kanë edhe efekte të dobishme në lëkurë, kryesisht për shkak të përmbajtjes së vitaminave dhe acideve yndyrore.
Lëngu i boronicës mund të ulë tensionin e gjakut dhe të ndihmojë me infeksionet urinareLëngu i boronicës mund të ulë tensionin e gjakut dhe gjithashtu ndihmon me infeksionet urinare.
Dehidratimi mund të shkaktojë rritje të presionit të gjakut, dhe një studim zbuloi se pirja e lëngut të boronicës mund ta ulë presionin e gjakut.
Vetitë ushqyese të boronicave:
- 11 kalori për filxhan me boronica të freskëta dhe të papërpunuara
- Fibra e tretshme dhe e patretshme
- Vitamina E
- Vitamina K1
- Bakër
- Mangan
Proantocianidina, të cilat hulumtimet tregojnë se mund të ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve të traktit urinar.
Lëngu i boronicës ndihmon me infeksionet urinare , pikërisht falë përbërësve të dobishëm në boronicë, siç janë proantocianidina, të cilat parandalojnë bakteret të ngjiten në muret e vetë fshikëzës. Lëkura e boronicës përmban gjithashtu polifenole antioksiduese.
9. Ananas
Ananasi është një frut tropikal ideal për vapën tropikale – përmban rreth 87 përqind ujë, që është më se e mjaftueshme për të ftohur trupin. Përveç kësaj, ananasi ka shumë pak kalori – nuk përmban yndyrë dhe kolesterol, dhe është i pasur me vitamina dhe minerale.
Fuqia më e madhe e ananasit fshihet te vitamina C, sepse ky frut tropikal përmban gjysmën e vlerës së rekomanduar ditore të vitaminës C për një të rritur. Vetëm 100 gramë ananas përmban deri në 79 përqind të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C.
Në të njëjtën kohë, është një burim i mirë magnezi dhe gjithashtu përmban triptofan, i cili e bën ananasin një frut ideal për një gjumë më të mirë . Studimet kanë treguar se konsumimi i ananasit ose pirja e lëngut të freskët të ananasit para gjumit rrit shënuesit e melatoninës deri në 266 përqind.
Vetitë ushqyese të ananasit:
- 40 kalori në një fetë ananas
- Vitamina C
- Vitamina B6
- Bakër
- Magnezi
- Kalium
- Hekuri.
10. Mjedra
Me një përmbajtje uji prej rreth 87 përqind, mjedrat janë në të vërtetë në të njëjtin nivel me disa fruta më të mëdha kur bëhet fjalë për hidratim, thotë ” Shumë mirë shëndetësore”. Lëngu natyral i mjedrës është një mënyrë e shkëlqyer për të marrë lëngje dhe elektrolite shtesë, veçanërisht pas aktivitetit fizik ose në ditët e ngrohta.
Dhe përmbajtja e ulët e kalorive, e kombinuar me nivelin e lartë të fibrave dhe ujit, i bën mjedrat një aleat të shkëlqyer në ruajtjen e një peshe të shëndetshme trupore.
Vetitë ushqyese të mjedrave:
- 62 kalori për një filxhan me mjedra
- Vitamina K
- Vitamina E
- Vitamina B
- Vitamina C
- Fibrat
- Antioksidantë
- Magnezi
- Fosfor
- Kalium
- Mangani.