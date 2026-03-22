Si do të reagojë Irani ndaj një ultimatumi 48-orësh nga Trump për Hormuzin?!

Sipas analizës së BBC-së, kontrolli i lundrimit është “karta” më e fortë e Teheranit në konflikt
Një analizë e BBC-së përqendrohet në mënyrën se si Irani mund t’i përgjigjet një ultimatumi 48-orësh të Donald Trump-it për të hapur Ngushticën e Hormuzit, duke përshkruar dilemat e Teheranit dhe skenarët që mund të përcaktojnë rrjedhën e konfliktit.
Deri më tani, pala iraniane ka paralajmëruar se do të përgjigjet me sulme ndaj infrastrukturës energjetike të lidhur me SHBA-në në Gjirin Persik, ndërsa ka lënë të hapur mundësinë e lundrimit të kontrolluar në Ngushticën e Hormuzit. Siç ka deklaruar pushteti iranian, anijet që nuk janë të lidhura me vendet “armike” do të jenë në gjendje të kalojnë në mënyrë të sigurt, për sa kohë që koordinohen me autoritetet iraniane.
Sipas analizës, kontrolli i lundrimit është “karta” më e fortë e Iranit në konflikt. Heqja e bllokadës efektive të Ngushticës do të thoshte humbjen e presionit kryesor të ushtruar nga Teherani.
Klima brenda vendit është tipike, me një qytetar që deklaron: “çfarë karte tjetër kanë për të luajtur?”, duke reflektuar ndërgjegjësimin se Ngushtica e Hormuzit është mjeti kryesor negociues i regjimit.
BBC thekson se nëse Donald Trump kryen kërcënimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike, pasojat për Iranin do të jenë jashtëzakonisht të rënda. Megjithatë, analiza thekson se udhëheqja iraniane ka provuar me kalimin e kohës se është e gatshme të durojë kosto të konsiderueshme ekonomike dhe sociale në mënyrë që të ruajë regjimin dhe “vlerat e tij revolucionare”.
Mundësia e “bllofit” dhe lëvizjeve diplomatike
Një nga skenarët që po shqyrtohet është që Irani zgjedh të mos tërhiqet menjëherë, duke testuar kufijtë e kërcënimit amerikan. Sipas BBC-së, Teherani mund të jetë duke vënë bast se presioni mbi shtetet e Gjirit do të çojë në ndërhyrje me Uashingtonin për të ulur tensionet.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka pohuar tashmë se vendet në rajon i janë afruar Teheranit duke kërkuar një zgjidhje, me Omanin që luan një rol aktiv në favor të diplomacisë.
Roli i shteteve të Gjirit
Rëndësi e veçantë i kushtohet zgjedhjeve të shteteve të Gjirit Persik, të cilat janë të kapura midis presioneve kontradiktore. Nga njëra anë, ekonomitë e tyre varen shumë nga energjia dhe, në disa raste, nga turizmi dhe imazhi i sigurisë që ato projektojnë. Nga ana tjetër, ata e perceptojnë Iranin si një kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin dhe mënyrën e tyre të jetesës.
BBC arrin në përfundimin se vendimet e këtyre vendeve do të ndikojnë në mënyrë vendimtare në rrjedhën e konfliktit, në një kohë kur çdo veprim mund të çojë ose në deeskalim ose në inflamacion të përgjithshëm në rajon. /tesheshi