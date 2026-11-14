Si mëson truri ta dojë kafenë, gllënjka e parë ishte e neveritshme, dhe sot nuk mund të jetosh pa të

Gllënjka e parë e kafesë së zezë është e pakëndshme për shumë njerëz, por me kalimin e kohës bëhet një nga të preferuarat. Shkencëtarët kanë zbuluar rrugën e ngadaltë të dopaminës nga zorrët në tru që shpjegon pse na pëlqen kafeja dhe shijet e tjera që nuk na pëlqejnë në fillim.
Hulumtimi, nga një ekip nga Universiteti i Kalifornisë, San Francisko (UCSF), u botua në revistën Nature më 4 nëntor dhe rezultatet u prezantuan nga UCSF . Dopamina është një lajmëtar kimik në tru që lidhet me motivimin, shpërblimin dhe të nxënit.
Shumica e hulumtimeve të mëparshme merreshin me sinjale të shpejta të dopaminës që ndodhin brenda pak sekondash, për shembull kur shohim një pjatë të preferuar. Ky ekip studioi një sistem më të ngadaltë, i cili i përgjigjet sinjaleve nga trupi pasi kemi ngrënë tashmë ushqim.
“Ne kemi treguar se është ky sistem i ngadaltë i dopaminës që na bën të mësojmë të pëlqejmë ushqime të caktuara me kalimin e kohës, dhe ne shohim se ku dhe si ndodh kjo”, tha Zachary Knight, profesor i fiziologjisë dhe autor kryesor i studimit.
Kur truri e shoqëron shijen e kafesë me efektet stimuluese të kafeinës, shpjegon Knight, kafeja fillon të ketë shije shumë më të mirë.
Sinjali vjen nga stomaku
Kur ushqimi hyn në traktin tretës, sensorë të veçantë zbulojnë lëndë ushqyese si sheqeri dhe yndyra. Ky informacion udhëton në tru dhe shkakton një çlirim gradual të dopaminës që zgjat për disa minuta. Sipas Knight, ky proces ndodh kryesisht jashtë vetëdijes sonë.
Knight dhe James Grove, atëherë student doktorature, injektuan ujë me sheqer ose një pije të ngjashme me milkshake direkt në stomakun e minjve dhe monitoruan çlirimin e dopaminës në tru. Kjo ndau efektet e lëndëve ushqyese nga vetë shija.
Dopamina u çlirua fuqishëm dhe për një kohë të gjatë në pjesën e përparme të amigdalës bazolaterale (BLA), një rajon i trurit i lidhur me emocionet dhe të nxënit. Dihej që dopamina çlirohej në këtë zonë, por jo për çfarë shërbente.
Kur shkencëtarët e ndërprenë këtë rrugë, minjtë vazhduan të hanin normalisht, por nuk mund ta mësonin më se një shije e re e veçantë nënkuptonte kalori. Pastaj bënë të kundërtën: Pasi minjtë shijuan një aromë pa kalori, ata aktivizuan artificialisht fibrat e dopaminës në BLA. Kafshët filluan ta preferonin atë shije, edhe pse nuk ofronte asnjë vlerë ushqyese.
Përgjigje më e fortë në anën e majtë të trurit
Hulumtimet te njerëzit kanë treguar rezultate të ngjashme. Psikologia Dana Small e Universitetit Yale rianalizoi të dhënat nga një studim i mëparshëm PET me 13 burra që pinin ose një pije me bazë qumështi ose pa kalori.
Çlirimi i dopaminës pas marrjes së lëndëve ushqyese ishte veçanërisht i theksuar në BLA-në e majtë. Në një studim të veçantë, ekipi i Marc Tittgemeyer monitoroi 38 të rritur me MRI pas marrjes së glukozës dhe u vu re një aktivitet i shtuar në të njëjtin rajon.
Si te minjtë ashtu edhe te njerëzit, përgjigja ishte dukshëm më e fortë në anën e majtë të trurit sesa në të djathtën. Kjo i habiti shkencëtarët sepse qarqet për funksionet themelore, të tilla si ushqyerja, pritet të funksionojnë në mënyrë simetrike. Laboratori i Knight tani po heton pse ndodh kjo.
A mund të ndryshohen preferencat ushqimore?
Zbulimi ngre pyetjen nëse shijet mund të ndryshojnë në të ardhmen. Një nga temat interesante janë ilaçet GLP-1, të cilat imitojnë hormonin nga zorrët dhe e ndryshojnë fuqishëm oreksin.
Ekipi nuk i testoi ato në këtë studim, por Knight spekulon se ato mund ta dobësojnë sinjalin e dopaminës të shkaktuar nga lëndët ushqyese, duke e bërë ushqimin më pak tërheqës me kalimin e kohës. Kjo është vetëm një hipotezë për momentin.
“Nëse i kuptojmë hapat midis njohjes së lëndëve ushqyese në zorrë dhe të mësuarit në tru, mund të jemi në gjendje t’i përsosim ato dhe të ndryshojmë në mënyrë delikate sa shumë na pëlqejnë ushqime të ndryshme”, tha Knight.