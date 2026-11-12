Si mund ta përballojnë më lehtë dhimbjen fëmijët me kancer? Studimi zbulon metodat që japin rezultate

Një hulumtim ndërkombëtar ka identifikuar mënyra që mund ta ndryshojnë përjetimin e procedurave të dhimbshme. Rezultatet hapin mundësi të reja për kujdesin ndaj pacientëve më të vegjël
Pavarësisht përparimeve të mëdha në trajtimin e kancerit te fëmijët, dhimbja dhe frika vazhdojnë të jenë ndër sfidat më të vështira të kujdesit onkologjik. Procedurat e përsëritura me gjilpëra, punksionet lumbale dhe ndërhyrjet e tjera mund të shkaktojnë shqetësime të konsiderueshme fizike dhe emocionale.
Megjithatë, një studim i shkencëtarëve australianë sugjeron se hipnoza terapeutike, realiteti virtual dhe teknikat e përqendrimit të vëmendjes mund t’i ndihmojnë fëmijët ta përballojnë më lehtë dhimbjen dhe ankthin gjatë trajtimit.
Hulumtimi është udhëhequr nga dr. Karin Plummer, në Universitetin Griffith të Australisë, ndërsa rezultatet janë publikuar në revistën shkencore PAIN.
Mbi 2.000 fëmijë të përfshirë në studime
Studiuesit analizuan 42 studime klinike të kontrolluara dhe të rastësishme, të zhvilluara në 16 vende, nga viti 1982 deri më 2025.
Në total, studimet përfshinë 2.167 fëmijë që po trajtoheshin për kancer, ndërsa të dhënat e 27 studimeve u përdorën në analizën statistikore.
Qëllimi ishte të vlerësohej efektiviteti i ndërhyrjeve psikosociale në zvogëlimin e dhimbjes dhe ankthit gjatë procedurave mjekësore.
Cilat metoda rezultuan më efektive?
Rezultatet treguan se disa ndërhyrje psikosociale mund ta zvogëlojnë ndjeshëm intensitetin e dhimbjes.
Ndër metodat që dhanë rezultatet më të mira ishin:
Hipnoza terapeutike, e cila përdor përqendrimin dhe sugjestionet e drejtuara për të ndihmuar fëmijën të menaxhojë dhimbjen.
Shpërqendrimi i vëmendjes, përmes lojërave, muzikës, tregimeve apo aktiviteteve të tjera.
Teknikat që lidhin mendjen me trupin, duke përfshirë frymëmarrjen e kontrolluar dhe relaksimin.
Realiteti virtual, hipnoza dhe shpërqendrimi i mbështetur nga teknologjia treguan gjithashtu rezultate premtuese për zvogëlimin e ankthit.
Përmes syzeve të realitetit virtual, fëmija mund të përfshihet në një lojë ose mjedis imagjinar gjatë procedurës, duke e larguar pjesërisht vëmendjen nga ndërhyrja.
Pse frika mund ta shtojë dhimbjen?
Dhimbja nuk është vetëm reagim fizik. Përjetimi i saj ndikohet edhe nga emocionet, kujtesa, pritshmëritë dhe vëmendja.
Te fëmijët që u nënshtrohen procedurave të përsëritura, frika nga ndërhyrja e ardhshme mund të bëhet burim i rëndësishëm ankthi.
Sipas Universitetit Griffith, ndërhyrjet psikosociale mund t’i ndihmojnë fëmijët të ndryshojnë mënyrën se si e përjetojnë dhimbjen.
Megjithatë, këto metoda nuk i zëvendësojnë barnat kundër dhimbjes, anestezinë apo trajtimin onkologjik, por mund të përdoren si mbështetje plotësuese.
Mbështetje edhe për prindërit
Trajtimi i kancerit ndikon në gjithë familjen. Prindërit shpesh përjetojnë ankth dhe pafuqishmëri kur shohin fëmijën duke kaluar procedura të dhimbshme.
Përgatitja psikologjike, komunikimi i përshtatur me moshën dhe prania qetësuese e familjarëve mund ta bëjnë përvojën më pak traumatike.
A mund të bëhen pjesë e kujdesit të përditshëm?
Bashkautorja e studimit, Maria McCarthy, nga Murdoch Children’s Research Institute, thekson se rezultatet ofrojnë bazë për zhvillimin e praktikave të reja klinike.
Megjithatë, shumica e provave lidhen me procedurat e shkurtra. Nevojiten studime të tjera për të vlerësuar ndikimin në dhimbjen kronike dhe gjatë trajtimit afatgjatë.
Studiuesit rekomandojnë që mbështetja psikosociale të përfshihet më gjerësisht në kujdesin onkologjik pediatrik.
Mesazhi kryesor është se lehtësimi i dhimbjes te fëmijët me kancer nuk duhet të mbështetet vetëm te barnat. Kujdesi që përfshin edhe nevojat emocionale mund ta bëjë trajtimin më të përballueshëm për fëmijët dhe familjet e tyre.