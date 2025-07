Si një analizë gjaku mund të zbulojë sëmundjen e Alzheimerit, detaje nga studimi i ri

Një analizë e re gjaku për sëmundjen e Alzheimerit mund të zbulojë me saktësi njerëzit me simptoma të hershme, sugjeron një studim i ri.

Ekspertët nga Mayo Clinic në SHBA kanë dhënë dëshmi të mëtejshme se analizat e gjakut mund të përdoren për të diagnostikuar me saktësi demencën duke ekzaminuar dy proteina në plazmën e gjakut.

Këto proteina – amyloid beta 42/40 dhe p-tau217 – janë të lidhura me grumbullimin e pllakave amiloide, një nga shenjat dalluese të sëmundjes së Alzheimerit, sipas The Guardian.

Studiuesit zbuluan se analiza e gjakut ishte shumë e saktë, me një ndjeshmëri prej 95%, që do të thotë se ajo identifikonte me saktësi 95% të rasteve me probleme të kujtesës, me shumë pak raste të humbura.

Ajo kishte gjithashtu 82% specifikë, që do të thotë se ishte gjithashtu shumë e saktë në përjashtimin e njerëzve që nuk kanë demencë.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2021 kishte 57 milionë njerëz në mbarë botën që jetonin me demencë.

Studimi u krye mbi më shumë se 500 persona në një klinikë, që do të thotë se të dhënat janë të marra në praktikën reale të përditshme.

Analiza e gjakut është miratuar nga Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat (FDA).

Dr. Gregg Day, i cili drejtoi studimin e publikuar në revistën Alzheimer’s and Dementia, tha se kjo analizë ishte po aq e saktë sa testet më invazive që përdoren aktualisht.

“Studimi ynë zbuloi se analiza e gjakut konfirmoi diagnozën e Alzheimerit me 95% ndjeshmëri dhe 82% specifikë,” tha ai. “Kur kryhet në ambient klinik ambulator, kjo ka saktësi të ngjashme me biomarkerët e lëngut cerebrospinal dhe është shumë më komode dhe me kosto më të ulët.”

Në përgjithësi, studiuesit zbuluan se nivelet e p-tau217 ishin më të larta tek pacientët me Alzheimer sesa tek ata pa sëmundjen.

Dr. Day tha se hapat e ardhshëm në kërkime do të ishin testimi i analizave të gjakut në popullata më të larmishme dhe tek njerëzit me Alzheimer të hershëm që nuk kanë ende simptoma njohëse.

Dr. Richard Oakley, drejtor i asociuar për kërkime dhe inovacion në Shoqatën e Alzheimerit në MB, tha se rezultatet “sugjerojnë se ky test është shumë i saktë” dhe mund të përdoret së bashku me teste të tjera dhe vëzhgime nga profesionistë të trajnuar të shëndetësisë.

“Ky studim i shton provat në rritje se analizat e gjakut mund të zbulojnë sëmundjet që shkaktojnë demencë tek njerëzit me probleme të hershme në kujtesë dhe të menduar.”