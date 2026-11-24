Presioni i syrit është i rëndësishëm për shëndetin dhe funksionimin normal të syrit.
Ai krijohet nga lëngu i syrit, i cili prodhohet dhe largohet vazhdimisht.
Kur prishet ekuilibri mes prodhimit dhe largimit të këtij lëngu, presioni i syrit mund të rritet.
Problemi është se presioni i lartë i syrit shpesh nuk shkakton simptoma në fazat e para.
Personi mund të shohë normalisht dhe të mos ketë dhimbje, ndaj gjendja shpesh zbulohet vetëm gjatë një kontrolli rutinë te okulisti.
Nëse presioni mbetet i lartë për një kohë të gjatë, mund të dëmtojë nervin optik.
Me kalimin e kohës mund të shfaqen turbullim i shikimit, ngushtim i fushës së shikimit dhe vështirësi në orientim.
Një situatë më serioze ndodh kur presioni i syrit rritet papritur.
Në këtë rast mund të shfaqen dhimbje të forta në sy, përkeqësim ose humbje e menjëhershme e shikimit, të përziera dhe të vjella.
Këto simptoma kërkojnë ndihmë të menjëhershme mjekësore.
Presioni i syrit zakonisht lëviz rreth 8–22 mmHg, por vlera normale mund të ndryshojë nga një person te tjetri.
Presioni i lartë nuk do të thotë gjithmonë se syri është dëmtuar, gjendje kjo që njihet si hipertension okular.
Megjithatë, presioni i lartë i syrit është një nga faktorët kryesorë të rrezikut për zhvillimin e glaukomës, një sëmundje kronike që dëmton gradualisht nervin optik.
Nëse nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë, glaukoma mund të shkaktojë humbje të përhershme të shikimit dhe, në raste të rënda, verbëri.
Për këtë arsye, kontrollet e rregullta te okulisti janë të rëndësishme edhe kur nuk keni probleme me shikimin.
Zbulimi i hershëm i presionit të lartë të syrit dhe trajtimi i duhur mund të ndihmojnë në mbrojtjen e nervit optik dhe ruajtjen e shikimit.