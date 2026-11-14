Si ta ndaloni një sulm të papritur kolle? Pneumologia tregon nëntë mënyra që mund t’ju ndihmojnë

Kolla mund t’ju kapë në mes të një bisede, në transport publik ose pikërisht kur përpiqeni të flini. Disa veprime të thjeshta mund ta qetësojnë irritimin
Shumë njerëz përpiqen ta përmbajnë një sulm të papritur kolle në transportin publik, në punë ose në momentin kur duan të pushojnë. Ato pak sekonda, gjatë të cilave përpiqen të kontrollojnë irritimin në fyt, mund të duken të pafundme.
Megjithëse kolla shpesh është shqetësuese, ajo përfaqëson një mekanizëm natyror mbrojtës, përmes të cilit organizmi pastron rrugët e frymëmarrjes nga mukusi dhe substancat irrituese.
Por çfarë mund të bëni kur kolla ju kap në momentin më të papërshtatshëm?
Pneumologia Rose Paccione, nga Cleveland Clinic, rekomandon nëntë mënyra praktike që mund të ndihmojnë në qetësimin e kollës së lehtë.
1. Provoni xhenxhefilin
Xhenxhefili njihet për përbërësit e tij me veti anti-inflamatore dhe mund të ndihmojë në qetësimin e fytit të irrituar.
Mund ta konsumoni si çaj, ta shtoni në supë ose të përdorni karamele me xhenxhefil. Edhe një copë e vogël e rrënjës së freskët mund të përtypet, nëse tolerohet mirë.
Megjithatë, xhenxhefili nuk është trajtim për shkakun e kollës.
2. Përdorni pastile, por me kujdes
Pastilet që përmbajnë mentol mund ta qetësojnë përkohësisht irritimin e fytit dhe nevojën për të kollitur.
Megjithatë, efekti i tyre zakonisht është i shkurtër. Pneumologia paralajmëron se përdorimi i tepërt i mentolit te disa njerëz mund ta përkeqësojë kollën.
Prandaj, respektoni udhëzimet në paketim dhe mos i përdorni më shpesh sesa rekomandohet.
3. Një lugë mjaltë, sidomos para gjumit
Mjalti është ndër mjetet shtëpiake që mund të ndihmojnë në lehtësimin e kollës së lehtë.
Një lugë çaji mjaltë para gjumit mund të zvogëlojë irritimin që pengon pushimin gjatë natës.
Mund ta shtoni edhe në çaj të vakët ose ujë të ngrohtë.
Kujdes: Mjalti nuk duhet t’u jepet fëmijëve nën një vjeç, për shkak të rrezikut të botulizmit foshnjor.
4. Kujdesuni për lagështinë e ajrit
Ajri i thatë mund ta irritojë më shumë fytin, veçanërisht gjatë sezonit të ngrohjes.
Një lagështues ajri me avull të ftohtë mund të ndihmojë, por pajisja duhet pastruar rregullisht për të shmangur zhvillimin e mykut.
Edhe një dush i ngrohtë mund të ofrojë lehtësim të përkohshëm.
Shmangni inhalimin mbi enë me ujë të vluar, pasi ekziston rreziku i djegieve.
5. Ndryshoni pozicionin e gjumit
Nëse kolla përkeqësohet sapo shtriheni, shkaku mund të lidhet me grumbullimin e mukusit në pjesën e pasme të fytit.
Pozicioni horizontal mund të përkeqësojë gjithashtu refluksin gastroezofageal.
Provoni ta mbani pjesën e sipërme të trupit pak të ngritur, duke përdorur një jastëk në formë pyke ose duke ngritur kreun e shtratit.
6. Pini mjaftueshëm lëngje
Hidratimi ndihmon në hollimin e mukusit dhe zvogëlimin e ndjesisë së thatësisë në fyt.
Uji është zgjedhja më e thjeshtë, por mund të konsumoni edhe çajra të ngrohtë ose supa.
Pijet e vakëta mund të ofrojnë qetësim të përkohshëm, sidomos kur kolla shoqërohet me irritim.
7. Shmangni faktorët që nxisin kollën
Tymi i duhanit, parfumet e forta, produktet e pastrimit, pluhuri dhe ajri i ftohtë mund t’i irritojnë rrugët e frymëmarrjes.
Ajrosni ambientet, shmangni tymin dhe përdorni shall për të mbuluar hundën dhe gojën kur dilni në të ftohtë.
8. Provoni teknikën për kontrollimin e kollës
Kur ndieni se po fillon një sulm kolle të thatë, pneumologia sugjeron këtë teknikë:
Vendoseni butësisht dorën mbi gojë.
Gëlltiteni pështymën një herë.
Mbajeni frymën për disa sekonda, pa u sforcuar.
Merrni frymë ngadalë dhe rregullisht për rreth 30 sekonda.
Përqendrohuni te frymëmarrja e qetë.
Merrni frymë normalisht përmes hundës dhe largojeni dorën.
Përsëriteni nëse nevoja për kollitje rikthehet.
Kjo teknikë nuk duhet përdorur për të shtypur kollën me sekrecione ose kur keni vështirësi në frymëmarrje.
9. Zgjidhni barnat sipas llojit të kollës
Nëse masat shtëpiake nuk mjaftojnë, konsultohuni me farmacistin ose mjekun.
Preparatet për kollën e thatë ndryshojnë nga ato që përdoren për kollën me sekrecione.
Mos përdorni barna kundër kollës te fëmijët pa këshillë profesionale dhe tregoni kujdes me preparatet që përmbajnë disa përbërës aktivë.
Kur duhet të konsultoheni me mjekun?
Nëse kolla zgjat më shumë se tri javë, shoqërohet me gjak, fishkëllimë gjatë frymëmarrjes ose shtrëngim në gjoks, kërkoni kontroll mjekësor.
Në rast vështirësie të rëndë në frymëmarrje, kërkoni menjëherë ndihmë urgjente.
Kolla është një mekanizëm mbrojtës, prandaj qëllimi nuk është gjithmonë ndalimi i saj, por lehtësimi i simptomave dhe trajtimi i shkakut.