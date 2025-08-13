Si të identifikoni se cili lëng po rrjedh nga poshtë veturës suaj dhe kur duhet të shkoni menjëherë te një mekanik?

Një njollë nën makinë është një pamje që asnjë shoferi nuk i pëlqen ta shohë. Lajmi i mirë është se ekziston një skenar në të cilin mund të merrni frymë lirisht.
Nëse lëngu që rrjedh nga poshtë makinës është plotësisht transparent, pa erë dhe jo i yndyrshëm në prekje, është ujë i thjeshtë.
Kjo është më shpesh kondensimi nga kondicioneri, që në fakt do të thotë se “kondicioneri juaj” po funksionon siç duhet. Disa pika uji mund të shfaqen edhe në tubin e shkarkimit, gjë që është gjithashtu normale.
Megjithatë, nëse lëngu ka një ngjyrë, erë ose është vajor, është koha të jeni të kujdesshëm. Mund të përpiqeni ta identifikoni problemin nga ngjyra, aroma, dendësia dhe vendndodhja e tij. Një shenjë e qartë se diçka nuk shkon është një rënie e dukshme në performancën e automjetit.
Si të dalloni lëngjet?
Meqenëse shumë lëngje automobilistike errësohen dhe kthehen në kafe me kalimin e kohës dhe me përdorim, ngjyra nuk është gjithmonë treguesi më i besueshëm. Megjithatë, ka disa udhëzime që mund të ndihmojnë.
Ftohës (antifriz): Nëse njolla është jeshile e çelët, portokalli, rozë ose blu-jeshile dhe ka një erë të ëmbël, pothuajse me siguri është një rrjedhje antifrizi. Më shpesh shfaqet nën pjesën e përparme të makinës. Shkaku mund të jetë një kapëse e lirshme e tubit, të cilën mund ta rregulloni vetë nëse keni mjete bazë. Nëse kjo nuk e zgjidh problemin dhe duhet ta çoni makinën tuaj në një servis, kontrolloni nivelin e lëngut në rezervuar dhe mbusheni nëse është e nevojshme.
Lëngu i kuq: Një njollë e kuqe është më shpesh një tregues i një rrjedhjeje të lëngut të ndërruesit automatik ose të servodrejtimit. Meqenëse sistemet hidraulike të drejtimit po instalohen gjithnjë e më shumë në automjetet e reja, ky problem ka më pak të ngjarë të ndodhë në to. Mënyra më e lehtë për t’i dalluar ato është nga vendndodhja. Nëse njolla është nën pjesën e përparme të makinës – ndoshta është lëngu i servodrejtimit. Nëse është në mes ose në pjesën e pasme – problemi ka shumë të ngjarë të jetë në ndërrues. Në të dyja rastet, një vizitë te mekaniku është e pashmangshme.
Lëngu i kaltër: Një lëng i kaltër i hollë dhe i rrëshqitshëm zakonisht vjen nga sistemi i larjes së xhamit të përparmë. Mund të jetë një rezervuar i çarë, një tub i dëmtuar ose një lidhje e keqe. Nuk është një emergjencë, por një vizitë në qendrën e shërbimit do të ndihmojë në diagnostikimin dhe zgjidhjen e problemit.
Rrjedhje që duhet t’ju çojnë menjëherë te një mekanik
Ka lëngje, rrjedhjet e të cilave janë një sinjal serioz alarmi dhe kërkojnë vëmendje të menjëhershme për të shmangur rrezikun dhe dëmtimet e mëdha.
Lëngu i frenave është një nga lëngjet më të rëndësishme në makinën tuaj. Kur është i ri, mund të jetë i tejdukshëm ose i verdhë, por meqenëse antifrizi mund të jetë gjithashtu i verdhë dhe uji është i tejdukshëm, kontrollimi i dendësisë dhe aromës është thelbësor. Lëngu i frenave është i rrëshqitshëm dhe vajor në prekje dhe ka një erë karakteristike, pak të pakëndshme peshku. Nëse dyshoni për një rrjedhje të lëngut të frenave, mos e ngisni makinën tuaj. Gjëja më e sigurt për të bërë është të telefononi një kamion rimorkimi dhe të shkoni menjëherë te një mekanik.
Vaji i motorit është një tjetër lëng kyç. Vaji i ri ka ngjyrë kafe të artë, por me kalimin e kohës bëhet kafe e errët ose plotësisht i zi. Një njollë vaji motori zakonisht shfaqet nën motor dhe mund ta dalloni nga aroma e fortë dhe e pakëndshme. Për shkak të dendësisë së tij, ai krijon njolla yndyrore që janë shumë të vështira për t’u hequr nga dyshemeja e garazhit ose hyrja e garazhit. Shkaqet më të zakonshme të një rrjedhjeje janë një çarje në gropë, guarnicione gome të konsumuara ose një mbulesë valvule e dëmtuar. Ky është një problem tjetër potencialisht i rrezikshëm që kërkon një vizitë të menjëhershme në qendrën e shërbimit