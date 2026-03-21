Si të lehtësoni alergjitë pa ilaçe dhe lot në sy, këto hapa do iu ndryshojnë pranverën

Me mbërritjen e pranverës, shumica e bimëve fillojnë të çelin dhe alergjitë fillojnë të na shqetësojnë. Teshtima, kolla, hundët e bllokuara dhe sytë me lot janë simptomat e alergjive të pranverës, të cilat po prekin një numër gjithnjë e në rritje njerëzish në mbarë botën.
Ekzistojnë ilaçe efektive për alergjitë, por simptomat mund të lehtësohen plotësisht natyrshëm.
Çaj hithre
Hithrat përmbajnë lëndë të shumta ushqyese, përfshirë hekurin. Shtimi i disa pikave limoni në çajin e hithrës ndihmon në përthithjen më të mirë të hekurit, gjë që kontribuon në funksionimin normal të sistemit imunitar dhe lehtëson luftën kundër alergjenëve.
Vaj qimnoni të zi
Vaji i qimnonit të zi është një nga ilaçet më të famshme natyrale në luftën kundër alergjive. Qimnoni i zi vepron si një antihistaminë natyral, ka veti anti-inflamatore dhe imunomoduluese, gjë që e bën atë një mjet të shkëlqyer për lehtësimin e simptomave të alergjisë.
Vitamina C
Vitamina C ndihmon në uljen e nivelit të histaminës në trup, zvogëlon përshkueshmërinë e murit qelizor dhe lufton në mënyrë efektive me substancat e huaja që hyjnë në trup, përfshirë polenin. Përveç kësaj, vitamina C zvogëlon rrezikun e spazmave të rrugëve bronkiale, gjë që e bën të dobishme për lehtësimin e sulmeve astmatike.
Vitamina D
Vitamina D mund të zvogëlojë rrezikun e alergjive, prandaj rekomandohet të ekspozoheni ndaj rrezeve të diellit sa herë që është e mundur, por sigurohuni që ta mbroni lëkurën me një krem me faktor mbrojtës.