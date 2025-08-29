Si të shkojnë fëmijët të sigurt në shkollë? Policia e Kosovës jep udhëzime për prindërit

Policia e Kosovës ka dhënë disa këshilla për sigurinë gjatë rrugëtimit të fëmijëve për në shkollë.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook nga Policia thonë se prindërit duhet të planifikojnë rrugën bashkë me fëmijët për në shkollë si dhe t’ua mësojnë shenjat e trafikut.
“Planifikoni rrugën më të sigurt me fëmijët për në shkollë. Rishikoni emrat e rrugëve dhe orientimet për të mos u humbur. Së bashku me fëmijët mësoni shenjat e trafikut – për shembull, luani lojëra për të njohur kuptimin e tyre”.
Tutje në njoftim bëhet e ditur se prindërit duhet t’i mësojnë fëmijëve që të sigurohen para se të kalojnë rrugën si dhe të mos mbajnë kufje në vesh.
“Mësojuni fëmijëve të sigurohen që automjetet janë ndalur para se të kalojnë rrugën. Kontakti me sy me shoferët është i rëndësishëm. Largoni kufjet apo pajisjet që mbulojnë dëgjimin gjatë ecjes – zërat e trafikut janë sinjale paralajmëruese.Sigurohuni që fëmija të veshë rroba me ngjyra të ndritshme ose reflektuese, veçanërisht në ditë me shi apo errësirë”.
Nga policia thonë se të rriturit duhet të jenë shembull për fëmijët.
“Mos kaloni rrugën në vende të pasigurta dhe përdorni gjithmonë dritën e gjelbër për këmbësor në semafor apo vijat e bardha të shënuara në rrugë. Shmangni ecjen në mes të makinave të parkuara – drejtuesit mund të mos i shohin fëmijët që kalojnë”, thuhet ndër të tjera në postim.