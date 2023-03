Si të ushqehemi shëndetshëm gjatë muajit të Ramazanit, nutricionistja tregon se çfarë duhet të përmbajë një vakt ideal

Sot ka nisur muaji i Ramazanit dhe bota islame ka nisur gjithashtu agjërimin. Ky ritual është një adhurim shumë i rëndësishëm për myslimanët, të cilët e mbajnë për orë të gjata.

E ftuar në “ABC e Mëngjesit”, nutricionistja, Anila Kalleshi ka dhënë disa këshilla se si të ushqehemi shëndetshëm gjatë muajit të Ramazanit. Ajo ka theksuar se cilat ushqime është mirë që t’i marrim.

“Gjëja që më e rëndësishme që ne të marrim ushqime proteinike, ku flasim për bulmetrat, kosi mund të ishte një produkt shumë i mirë, por gjithashtu edhe karbohidratet, janë ushqime që do të na jepnin energji gjatë gjithë ditës. Pra, për të qënë të përqendruar, për të pasur forcë, duke qenë të kputur, të lodhur, do të merrnim energji. Burimi është shumë i rëndësishëm, nëse ne do të zgjidhnim burime të shëndetshme si kosin pa yndyrë, drithrat pa gluten, do të ishin një vlerë shumë e mirë për të gjithë ne”, u shpreh Kalleshi.

Më tej, ajo ka treguar edhe vakt ideal për iftarin dhe syfyrin, i cili do t’i shërbejë të gjithëve agjëruesve.

“Unë do të thoja që mëngjesi do të ishte mirë të fillonte me drithëra integrale, të shoqëruara me proteinat e marra nga bulmetrat, nga veza ndoshta, ose ndonjë smothies për ata që duan të humbasin peshë. Nëse t’i përzgjedh ushqimet e duhura, të mban, frutat e thata psh që kanë acide yndyrore Omega 3 pafund, të cilat të bëjnë të ndihesh i ngopur, gjithashtu përmbajnë zink, magnesë, që na bëjnë të ndihemi shumë mirë.

Për pasditen kur prishet kjo mënyrë e të ushqyerit, do të ishte mirë proteinat e marra nga mishi ose peshku, por gjithashtu do të ishte mirë dhe ushqimet e përditshme që ne konsumojmë si fasulet, bizelet, thjerrzat, bishtajoret. Sidomos për ata vegjetarianët që duan të marrin proteinat me origjinë bimore, do të ishin zgjedhje fantastike. E shoqëruar më pas me sallatëra të ndryshme të bollshme, por gjithashtu edhe me supëra, të cilat bëjnë gjithashtu një shplarje të toksinave që janë mbledhur gjatë gjithë ditës. Duke qenë një vakt i vonshëm, do të ishte mirë që uji të pihej 20 minuta përpara”, këshilloi Kalleshi.