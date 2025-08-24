Si t’i ruajmë qershitë pa u zbutur? Këshilla që zgjasin jetëgjatësinë deri në disa muaj

Nga fundi i majit, qershitë fillojnë të shfaqen në tregje dhe tezgat e frutave. Ky frut i shijshëm dhe freskues është një zgjedhje e shkëlqyer si snack i shëndetshëm, por gjithashtu përdoret me lehtësi edhe në ëmbëlsira dhe receta të tjera të ëmbla.
Megjithatë, sfida kryesore është se qershitë prishen shpejt. Fatmirësisht, me disa hapa të thjeshtë mund të zgjasni jetëgjatësinë e tyre, madje deri në disa muaj.
Si të ruani qershitë në mënyrën më të mirë?
Rregulli i artë është të kujdeseni për to që në momentin që i sillni në shtëpi. Hapi i parë është të hiqni çdo qershi që ka njolla të errëta, dëmtime ose është e çarë.
Vetëm frutat e shëndetshme dhe të paprekura duhet të ruhen idealisht në frigorifer, nëse nuk planifikoni t’i konsumoni brenda disa orësh.
Si t’i lani siç duhet?
Për të ruajtur freskinë e tyre për më gjatë, mos i lani para se t’i fusni në frigorifer. Lagështia përshpejton procesin e kalbjes. Lani vetëm sasinë që planifikoni të hani ose të përdorni menjëherë.
Për ruajtje më të mirë në frigorifer, përdorni një enë hermetike dhe vendosni letra të thata kuzhine ndërmjet shtresave të qershive për të përthithur çdo lagështi të tepërt.
A mund të ruhen në ngrirje?
Po, ngrirja është zgjidhja më e mirë për të ruajtur qershitë për muaj të tërë. Lajini mirë, hiqni çdo qershi të dëmtuar dhe më pas shtrijini në një tepsi në mënyrë që të mos ngjiten me njëra-tjetrën.
Vendosini në ngrirje për disa orë. Pasi të jenë ngrirë plotësisht, futini në qese me mbyllje zip ose në enë plastike dhe vendosini sërish në ngrirje për ruajtje afatgjatë.