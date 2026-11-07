Si urrejtja ndaj muslimanëve po kthehet në një strategji politike të dështuar

Shembujt kuptimplotë që vijnë nga politika amerikane, si një sinjal për ata që bëjnë hesape të gabuara
Nga Omar Suleiman
Ka diçka veçanërisht rraskapitëse kur, nga një palë zgjedhje në tjetrën, sheh se si komuniteti musliman vihet në shënjestër vetëm për të fituar disa pikë politike. Reklamat dhe pankartat që nxisin frikën nga Sheriati janë bërë tashmë një refren i stërpërsëritur. Jemi lodhur duke dëgjuar të njëjtat gënjeshtra për fenë dhe komunitetin tonë.
Por pas zgjedhjeve të kësaj jave, pyes veten nëse disa politikanë do të arrijnë më në fund të kuptojnë se ekziston edhe një lodhje tjetër: amerikanët janë lodhur duke dëgjuar se kujt duhet t’i frikësohen, në vend që të dëgjojnë se çfarë synojnë të bëjnë kandidatët për t’ua përmirësuar jetën.
Një pjesë e mirë e fushatave kundër muslimanëve mbështetet në një përllogaritje të thjeshtë: mjafton të përmendësh Islamin dhe debati merr fund. Paraqite një kandidat si të huaj, shndërroje xhaminë në burim kërcënimi dhe përsërite fjalën “Sheriat” aq shpesh sa votuesit të harrojnë të pyesin për faturat e shëndetësisë apo çmimet e karburantit. Madje, sipas kësaj logjike, ata do të heshtin edhe zërin e ndërgjegjes përballë mizorive të pamohueshme që vendi ynë ka ndihmuar të kryhen gjatë gjenocidit në Gazë.
Zgjedhjet e fundit u dhanë një paralajmërim politikanëve që vazhdojnë t’i besojnë kësaj formule: edhe njerëzit që përpiqeni t’i ktheni në objekt frike kanë të drejtë vote. Dhe fqinjët e tyre mund të jenë shumë më pak të interesuar për paragjykimet tuaja nga sa e keni menduar.
Në Miçigan, Abdul El-Sayed u bë muslimani i parë që zgjidhet në Senatin amerikan, megjithëse gjatë gjithë fushatës besimi i tij fetar u paraqit vazhdimisht si kërcënim për sigurinë kombëtare.
Presidenti Donald Trump e quajti hapur xhihadist dhe përdori emrin “Muhammad” për ta përqeshur në tubimet e tij gjithnjë e më raciste. Mike Rogers vuri në dyshim besnikërinë e tij ndaj vendit, Haley Stevens nuk reshti së sulmuari politikisht, ndërsa akuza për lidhje me «Vëllazërinë muslimane» u përdor deri në konsumim.
Mund ta pëlqesh ose jo El-Sayedin, por ai e ndërtoi fushatën e tij mbi dy shqetësime konkrete të qytetarëve: kujdesin shëndetësor dhe koston e jetesës. Dhe fitoi.
Në fakt, ai dukej se parapëlqente të mos merrej shumë me politikën e jashtme, përveç rasteve kur ajo kishte ndikim të drejtpërdrejtë mbi problemet gjithnjë e më të rënda të brendshme të vendit. Me sa duket, votuesit nuk e hëngrën karremin e propagandës.
Shenjat e këtij ndryshimi ishin shfaqur që një vit më parë. Zohran Mamdani u përball me një valë sulmesh islamofobe gjatë fushatës së tij, por kjo nuk e pengoi të bëhej kryebashkiaku i parë musliman i Nju-Jorkut.
Një qytet që mbart aq thellë traumën e 11 shtatorit zgjodhi një musliman për ta drejtuar. E çfarë pastaj?
Dhe, meqë ra fjala, që nga fillimi i gjenocidit, Gaza është bërë gjithashtu një çështje që ndikon në zgjedhjet amerikane. Demokratët do të bënin mirë ta kuptonin këtë, siç kam shkruar edhe më parë.
Natyrisht, këto fitore nuk do të thonë se paragjykimet nuk mund të triumfojnë më, apo se të gjithë votuesit i kanë hedhur poshtë ato. Rezultatet zgjedhore ndikohen nga shumë faktorë. Megjithatë, ato duhet të na bëjnë të vëmë në dyshim bindjen e lehtë se islamofobia sjell gjithmonë përfitime elektorale, pa pasur asnjë kosto politike.
Ndonjëherë, ata që përpiqesh t’i frikësosh bëhen edhe më të vendosur për të marrë pjesë në jetën politike. Herë të tjera, njerëzit tek të cilët përpiqesh të mbjellësh frikë e kuptojnë fare mirë se, në të vërtetë, po fyen inteligjencën e tyre.
E megjithatë, këtë vit u shpenzuan shuma të mëdha parash pikërisht për të nxitur këtë frikë.
Deri në mesin e marsit, republikanët kishin shpenzuar mbi 10 milionë dollarë për reklama televizive që e paraqisnin Islamin ose Sheriatin në një dritë negative. Këtë e tregojnë të dhënat e AdImpact, të publikuara nga NPR.
Pjesa dërrmuese e këtyre shpenzimeve u përqendrua në Teksas, në prag të zgjedhjeve paraprake. Shuma ishte afërsisht dhjetë herë më e lartë se ajo e shpenzuar në secilin prej katër cikleve të mëparshme zgjedhore. Dhe ky ishte vetëm bilanci deri në mars, jo shuma përfundimtare e gjithë fushatës.
Mendoni për një çast se çfarë po financohej me ato para. Jo një plan për të ulur koston e banimit apo për të përmirësuar shkollat, por një fushatë për t’i bindur amerikanët t’i shihnin miliona bashkëqytetarë të tyre si kërcënim.
Në shtetin ku jetoj, guvernatori Greg Abbott dhe prokurori i përgjithshëm Ken Paxton shkuan edhe më tej, duke e kthyer këtë frymë armiqësore në veprime konkrete të institucioneve.
Ata nisën disa hetime ndaj një projekti banimi të drejtuar nga muslimanë, ndërsa Abbott kërcënoi se do të ndërpriste financimin e aeroporteve për shkak të hapësirave të posaçme ku muslimanët marrin abdes përpara faljes.
Fushata e Paxtonit për Senatin arriti deri aty sa të sulmonte kundërshtarin e tij republikan në zgjedhjet paraprake, duke e akuzuar se mbështeste “imigrimin masiv të muslimanëve”. Për ta ngritur këtë akuzë, ai shtrembëroi deklarata që kishin të bënin me përgjegjësinë e Shteteve të Bashkuara ndaj afganëve që kishin ndihmuar forcat amerikane.
Por asnjërin prej tyre nuk e shpëtoi kjo mënyrë e vjetruar e të bërit politikë.
Abbott humbi përballë Gina Hinojosës, ndërsa Paxton u mund nga James Talarico. Humbjet e tyre të thella nuk mund të shpjegohen vetëm me një çështje, por tregojnë se shënjestrimi i muslimanëve nuk mund ta zëvendësojë besimin që një politikan duhet të fitojë te votuesit.
Pasojat e kësaj klime politike nuk u kufizuan vetëm te garat zgjedhore.
Bordi Shtetëror i Arsimit në Teksas, i kontrolluar nga republikanët, miratoi një program mësimor që e paraqiste historinë e hershme të Islamit përmes të ashtuquajturave “fushata brutale ushtarake” dhe “skllavërisë” së Profetit Muhamed. Kjo ndodhi pavarësisht kundërshtimeve të komunitetit musliman dhe shqetësimeve të shprehura edhe nga ekspertët që vetë bordi kishte emëruar.
Në kohën kur po shkruaj këto rreshta, demokratët kanë siguruar të paktën shtatë nga 15 vendet në këtë bord, duke e dobësuar ndjeshëm shumicën republikane, e cila më parë kishte 11 vende kundrejt vetëm katër të demokratëve.
Edhe këtu ka një mësim për ata që mendojnë se mund ta fitojnë besimin e prindërve duke e kthyer fenë e fëmijëve të tyre në objekt akuzash brenda klasës.
Por domethënia e këtyre zhvillimeve shkon shumë përtej Teksasit dhe fatit politik të një kandidati të vetëm.
Për ne që u rritëm në Amerikën e pas 11 shtatorit, ky është një moment që vë në pikëpyetje një kërkesë me të cilën jemi përballur pothuajse gjithë jetën: që, përpara se të na lejohet të flasim për çfarëdo çështjeje tjetër, duhet të dëshmojmë vazhdimisht se e kemi vendin në këtë shoqëri.
Jam lodhur nga ky kusht i pashkruar. Dhe nuk dua që edhe një brez tjetër fëmijësh muslimanë të rritet me barrën e tij.
Ndaj, kini kujdes, ju që ushqeni urrejtje dhe paragjykime. Mund të ndodhë që, në përpjekje për t’i heshtur disa njerëz, të jeni pikërisht ju ata që po i nxisni të bashkohen dhe të organizohen.
Ajo që më jep më shumë shpresë në këtë moment nuk është thjesht fakti që muslimanët po fitojnë pushtet politik. Është mundësia që gjithnjë e më shumë njerëz të refuzojnë idenë se politikanët kanë të drejtë të vendosin nëse ne i përkasim apo jo këtij vendi.
Mësimi i këtyre zgjedhjeve nuk është se Amerika e ka kapërcyer Islamofobinë. Është se politikanët nuk mund të vazhdojnë të besojnë se amerikanët do t’i shpërblejnë sa herë që nxisin urrejtje ndaj muslimanëve.
Sepse urrejtja ndaj fqinjit tënd musliman nuk do të ta ulë qiranë. Nuk do t’ia përmirësojë shkollën fëmijës tënd. Nuk do ta bëjë më të përballueshëm kujdesin shëndetësor.
Por do t’i japë një politikani një temë për të folur, në mënyrë që të mos i duhet të shpjegojë përse këto probleme vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura.
Ne, muslimanët, e kemi vendin tonë në këtë shoqëri, pavarësisht nëse fitojmë apo humbasim zgjedhjet.
Ndërsa politikanët që bëjnë fushatë sikur ne të mos e kishim këtë të drejtë, po zbulojnë se vendi i tyre në pushtet është shumë më pak i sigurt nga sa mendonin.
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Rreth autorit
Dr. Omar Suleiman është imam, studiues i njohur i Islamit dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Ai është themelues dhe president i Institutit Yaqeen për Kërkime Islame, si dhe pedagog i jashtëm i studimeve islame në Southern Methodist University. Ai është gjithashtu studiues rezident në Qendrën Islame Valley Ranch dhe ish-bashkëkryetar i Faith Forward Dallas, një koalicion ndërfetar i angazhuar për paqen dhe drejtësinë. CNN e ka renditur ndër 25 personalitetet muslimane amerikane që sjellin ndryshime në shoqëri, ndërsa emri i tij është përfshirë në The Muslim 500, listën vjetore të muslimanëve më me ndikim në botë. Në vitin 2019, ai u vlerësua ndër 200 personalitete që përfaqësojnë trashëgiminë e Frederick Douglass në angazhimin për ndryshime shoqërore.