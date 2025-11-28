Siljanovska-Davkova: Është koha për një hap strategjik të BE-së kundrejt Ballkanit Perëndimor

Është koha për një hap strategjik të BE-së kundrejt Ballkanit Perëndimor. Pas një procesi të gjatë, madje edhe maratonik të integrimit europian, gjeografia, historia dhe kultura e përbashkët duhet të kurorëzohen me hapjen e dyerve për anëtarësimin e shteteve ballkanike, ka thënë presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova në Forumin Ballkanik për Integrim 2025, në Mal të Zi, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga presidenca, Siljanovska-Davkova në një diskutim në kuadër të forumit ka theksuar se anëtarësimi duhet të jetë një proces i besueshëm, i bazuar vetëm në kriteret e Kopenhagës, dhe se Bashkimi Evropian duhet t’i mbrojë parimet dhe vlerat e veta.
Standardet e dyfishta e komplikojnë procesin dhe nuk duhet të pranohen, ka thënë ajo.
Sipas saj, anëtarësimi në BE është mënyra më e mirë që rajoni të jetë rezistent ndaj qendrave të treta të ndikimit.
Siljanovska-Davkova ka nënvizuar se, në kuadër rajonal, “ne e tejkalojmë mesataren e përafrimit me legjislacionin europian në të gjashtë klasterët, jemi njëqind për qind të harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-së dhe e meritojmë të inkurajohemi dhe të marrim një mundësi për fillimin e negociatave”.