Simptomat më pak të njohura të këmbëve mund të lidhen me kolesterolin e lartë

Kolesteroli i lartë mund të kalojë pa u vënë re për vite me radhë sepse shpesh nuk shkakton simptoma. Problemi ndodh kur kolesteroli dhe depozitat e tjera yndyrore fillojnë të grumbullohen në muret e arterieve tuaja, të cilat mund të ngushtojnë enët e gjakut dhe të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru.
E vetmja mënyrë për të zbuluar nëse keni kolesterol të lartë është të bëni një analizë gjaku.
Megjithatë, ka shenja të caktuara që mund të tregojnë probleme me qarkullimin e gjakut dhe sëmundje të arteries periferike, një gjendje e lidhur me grumbullimin e depozitave yndyrore në arterie.
Dhimbja e këmbëve gjatë ecjes mund të jetë shenjë e një problemi
Sëmundja arteriale periferike ndodh kur arteriet që furnizojnë me gjak këmbët ngushtohen për shkak të grumbullimit të depozitave yndyrore. Kjo i pengon muskujt e këmbëve të marrin mjaftueshëm gjak dhe oksigjen gjatë lëvizjes.
Një nga simptomat më të zakonshme është dhimbja ose ngërçet në këmbë që shfaqen gjatë ecjes ose aktivitetit tjetër fizik dhe zhduken pas disa minutash pushimi. Dhimbja mund të prekë njërën ose të dyja këmbët dhe mund të ndryshojë në intensitet.
Nëse kjo dhimbje përsëritet, veçanërisht gjatë ecjes ose ushtrimeve fizike, ajo nuk duhet t’i atribuohet automatikisht lodhjes ose moshës. Rekomandohet të konsultoheni me një mjek, pasi mund të jetë një problem me qarkullimin e gjakut.
Kushtojini vëmendje edhe ndryshimeve në këmbët tuaja.
Sëmundja arteriale periferike mund të shfaqet edhe nëpërmjet ndryshimeve të tjera. Këto përfshijnë rënien e flokëve në këmbë dhe shputa, lëkurë të shndritshme, thonj me rritje të ngadaltë ose të brishtë, si dhe plagë dhe ulçera në këmbë dhe shputa që janë të vështira për t’u shëruar. Mund të ndodhë edhe mpirje, dobësi ose ndryshime në ngjyrën e lëkurës.
Tek burrat, mosfunksionimi erektil përmendet gjithashtu midis simptomave të mundshme. Sigurisht, mund të ketë shumë shkaqe të tjera, duke përfshirë stresin, disa ilaçe, tensionin e lartë të gjakut dhe diabetin, kështu që në vetvete nuk do të thotë që një person ka sëmundje arteriale periferike.
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore?
Nëse dhimbja e këmbës ndodh rregullisht gjatë ecjes ose ushtrimeve fizike, është mirë të vizitoni një mjek. Sëmundja e arteries periferike rrit rrezikun e sëmundjeve të tjera kardiovaskulare, duke përfshirë sëmundjen koronare të zemrës, atakun në zemër dhe goditjen në tru.
Është veçanërisht e rëndësishme të veprohet nëse simptomat shfaqen papritur ose përkeqësohen me shpejtësi, pasi kjo mund të tregojë një problem serioz me rrjedhjen e gjakut në këmbë që kërkon trajtim të menjëhershëm.
Si ta zvogëloni rrezikun?
Nivelet e kolesterolit dhe shëndeti i enëve të gjakut mund të ndikohen nga ndryshimet në stilin e jetës. Rekomandohet një dietë më e shëndetshme, aktivitet fizik i rregullt, lënia e duhanit dhe mos konsumimi i alkoolit. Disa njerëz, varësisht nga nivelet e kolesterolit dhe rreziku i përgjithshëm i sëmundjeve kardiovaskulare, mund të kenë nevojë edhe për ilaçe për uljen e kolesterolit.
Gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend është se kolesteroli i lartë zakonisht nuk ka simptoma të dukshme. Nëse doni të dini se cili është niveli juaj i kolesterolit, përgjigjja nuk mund të gjendet duke vëzhguar simptomat, por duke bërë një analizë gjaku.