Sipas shifrave zyrtare, përqindja e popullsisë së fëmijëve në Turqi pritet të bie në 23.3 për qind në vitin 2040 dhe 19 për qind në vitin 2080

Fëmijët përbënin 26.9 për qind të popullsisë së Turqisë në vitin 2021, nga 27.2 për qind në vitin 2019, treguan të mërkuren shifrat zyrtare, transmeton Anadolu Agency (AA).

Popullsia e fëmijëve ishte 22.74 milionë në vitin 2021 ndërsa popullsia e përgjithshme ishte 84.7 milionë, sipas Institutit të Statistikave Turke (TurkStat).

“Sipas parashikimeve, përqindja e popullsisë së fëmijëve pritej të jetë 26.6 për qind në vitin 2025, 25.6 për qind në vitin 2030, 23.3 për qind në vitin 2040, 20.4 për qind në vitin 2060 dhe 19 për qind në vitin 2080”, thuhet në raportin e TurkStat.

Raporti ishte 48.5 për qind në vitin 1970, 41.8 për qind në vitin 1990 dhe 35.2 për qind në vitin 2000.

“Mesatarja e BE-së e përqindjes së popullsisë së fëmijëve ishte 18.2 për qind në 2021”, tha TurkStat.

Vendi i BE-së me përqindjen më të lartë të popullsisë së fëmijëve ishte Irlanda me 23.9 për qind ndërsa me përqindjen më të ulët ishte Italia me 15.8 për qind.

Raporti i varësisë së fëmijëve, numri i fëmijëve në grup-moshën 0-14 vjeç për 100 persona në grup-moshën 15-64 vjeç, u regjistrua në 33 për qind në Turqi në fund të vitit të kaluar.

Vitin e kaluar, shkalla e përfundimit të arsimit fillor ishte 93.2 për qind, për arsimin e mesëm të ulët 88.9 për qind, dhe për arsimin e mesëm të lartë 87.9 për qind.

Përqindja e martesave të ligjshme të fëmijëve për vajzat dhe djemtë e moshës 16 dhe 17-vjeç në totalin e martesave ligjore ishte 2.1 për qind, përkatësisht 0.1 për qind.

Ndërsa shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore të grup-moshës 15-17-vjeç ishte 16.4 për qind në vitin 2021. Djemtë mbulonin 22.8 për qind dhe 9.5 për qind vajzat. /aa