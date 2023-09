Siri, konfliktet mes organizatës terroriste PKK/YPG dhe fiseve arabe në Deir ez-Zor përhapen në Munbixh

Konfliktet që shpërthyen më 27 gusht mes fiseve arabe dhe organizatës terroriste PKK/YPG në rajonin që ndodhet nën pushtimin e organizatës në qytetin Deir ez-Zor në lindje të Sirisë, u përhapën në pjesën periferike të Munbixhit me bashkimin edhe të fiseve të tjera arabe, raporton Anadolu.

Fiset arabe të cilat janë të pranishme në rajonet e pastruara nga terrori përmes operacionit “Mburoja e Eufratit”, u mblodhën në jug të Jarabulusit me qëllim për të dhënë mbështetje ndaj fiseve arabe që konfliktohen me organizatën terroriste në Deir ez-Zor.

Fiset, në orët e drekës filluan operacion ndaj rajoneve që ndodhen nën pushtimin e organizatës përreth lumit Sajur në jug të Jarabulusit.

Në operacionet e tyre që zhvilluan kundër organizatës terroriste PKK/YPG, fiset arabe pastruan nga terrori fshatrat Mahsenli, Mahmudiye dhe Arap Hassan në veri të Munbixhit si dhe kodrën SyriaTel në rajonin me të njëjtin emër.

Si pasojë e sulmeve të fiseve, elementët e organizatës u tërhoqën nga qendra e qytezës Munbixhit. Sipas Observatorit të opozitarëve, pas marrjes së kontrollit të fshatrave nga fiset arabe, avionët luftarakë rusë vendosën në objektiv fshatrat në fjalë që u pastruan nga terrori.

Ndërsa në konfliktet e shënuara në periferinë e Deir ez-Zor, bëhet e ditur se organizata terroriste PKK/YPG rimori nga fiset në orët mbrëmjes fshatrat Ziyben dhe Sabha. Konfliktet mes fiseve arabe dhe PKK/YPG-së vazhdojnë me ndërprerje në zonat në anë të lumit Eufrat, në lindje dhe juglindje të Deir ez-Zor.

PKK/YPG nga qytetet Al-Hasakah dhe Rakka që janë nën pushtimin e saj, po dërgon me autokolona përforcuese terroristë të shumtë në zonat e konfliktit në Deir ez-Zor. Popullata në Deir ez-Zor të cilin organizata e ka vendosur nën kontrollin e saj me mbështetjen e ushtrisë së SHBA-së me arsyetimin për “luftën kundër DEASH-it”, përbëhet plotësisht nga arabët.

Organizata terroriste rekruton me forcë fëmijët arabë.

Po ashtu organizata nga nafta që siguron nga puset e naftës që ka konfiskuar në rajon, gjeneron të ardhura duke ia shituar përmes trafikantëve administratës së Damaskut, pavarësisht sanksioneve të SHBA-së.

The Arab tribal fighters today made massive gains in eastern Syria’s Deir ez-Zor province, capturing al-Hawajidz, ash-Shafa, al-Susah and al-Baghuz from the US-backed SDF. pic.twitter.com/5QIbEzmAXV — Albro (@AlbroBrady4) September 2, 2023