Siria dënon dy persona me vdekje për dhunën vdekjeprurëse të vitit 2025 në zonën bregdetare

Një gjykatë ushtarake siriane të enjten dënoi dy persona me vdekje dhe një tjetër me 12 vjet burg për përfshirjen e tyre të dyshuar në dhunën vdekjeprurëse në rajonin bregdetar të vendit në mars të vitit 2025, raportoi media shtetërore, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror Alikhbaria njoftoi se Gjykata Ushtarake Penale në qytetin verior të Halepit u shqiptoi dënimin me vdekje al-Waddah Ismailit dhe Maher Aliut, gjatë një seance në Pallatin e Drejtësisë në këtë qytet.
Gjykata i shpalli të dy personat fajtorë për vepra që përfshinin veprime me qëllim “nxitjen e luftës civile dhe të përleshjeve sektare, si dhe drejtimin e grupeve të armatosura me synimin për të sulmuar forcat qeveritare”, citoi televizioni gjyqtarin kryesues të çështjes.
Një i tretë i pandehur, Maher Othman, u dënua me 12 vjet burg, njoftoi gjykata, pa specifikuar menjëherë akuzat për të cilat u shpall fajtor.
Vendimet janë pjesë e proceseve gjyqësore në vazhdim lidhur me dhunën e marsit 2025 në provincat bregdetare siriane Latakia dhe Tartus. Për disa ditë gjatë marsit, persona të armatosur besnikë të regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit ndërmorën sulme kundër forcave të sigurisë, duke vrarë qindra persona.