Siria dhe Jordania, marrëveshje për furnizim me gaz për të rritur prodhimin e energjisë elektrike

Siria dhe Jordania nënshkruan sot marrëveshje për shitje gazi për të furnizuar Damaskun me 140 milionë metra kub gaz çdo ditë për të mbështetur prodhimin e energjisë elektrike dhe për të zvogëluar mungesat kronike të energjisë në vend, raportuan mediat siriane dhe jordaneze, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariah i Sirisë tha se marrëveshja synon të blejë gaz natyror përmes Jordanisë për të përmirësuar shërbimet e energjisë elektrike në të gjithë vendin.
Marrëveshja u nënshkrua në Damask midis Kompanisë Siriane të Naftës dhe Kompanisë Kombëtare të Energjisë Elektrike të Jordanisë, në prani të ministrit sirian të Energjisë, Mohammed al-Bashir dhe homologut të tij jordanez, Saleh Kharabsheh.
Sipas marrëveshjes, Jordania do të furnizojë Sirinë me rreth 4 milionë metra kub gaz natyror në ditë, ekuivalent me afërsisht 140 milionë metra kub, për të ndihmuar në stabilizimin e rrjetit elektrik të Sirisë dhe për të mbështetur operacionet e termocentraleve, tha Kharabsheh në komentet e transmetuara nga agjencia zyrtare e lajmeve “Petra”.
Kharabsheh tha se Jordania filloi furnizimin e Sirisë me gaz më 1 janar 2026, me vëllime fillestare që variojnë midis 30 milionë dhe 90 milionë këmbë kub në ditë, si pjesë e mbështetjes urgjente për sektorin e energjisë të Sirisë dhe përpjekjeve për të zvogëluar ndërprerjet e energjisë elektrike.
Projekti mbështetet në infrastrukturën ekzistuese të energjisë të Jordanisë, përfshirë një njësi lundruese magazinimi dhe rigazifikimi në portin e Akabës që merr gaz natyror të lëngshëm nga tregjet globale, e shndërron atë përsëri në gaz dhe e pompon atë përmes Gazsjellësit Arab drejt territorit sirian dhe Damaskut.
Infrastruktura siriane nuk është ende plotësisht e përgatitur për të trajtuar drejtpërdrejt importe të tilla. Kharabsheh tha se marrëveshja pasqyron rolin e Jordanisë si një qendër rajonale e energjisë dhe angazhimin e saj për të mbështetur Sirinë dhe për të forcuar integrimin ekonomik arab.
Ai shtoi se projekti është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Jordanisë për të rritur bashkëpunimin dypalësh dhe për të përmbushur një pjesë të nevojave të Sirisë për gaz natyror sipas planeve operative të miratuara.
Që nga rrëzimi i Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, administrata e re e Sirisë ka ndjekur reforma politike dhe ekonomike, duke promovuar kohezionin social dhe duke punuar për të zgjeruar bashkëpunimin me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë.