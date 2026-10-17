Sisi i Egjiptit thotë se mandati i tij presidencial do të përfundojë në vitin 2030, përjashton ndryshimet kushtetuese

Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, ka deklaruar se mandati i tij presidencial do të përfundojë në vitin 2030, duke theksuar se kushtetuta e vendit nuk do të ndryshohet për t’ia zgjatur qëndrimin në detyrë, transmeton Anadolu.
“Viti 2030 do të shënojë përfundimin e mandatit tim presidencial. Kjo çështje është përfundimisht e vendosur”, tha Sisi gjatë një ceremonie diplomimi në Akademinë Ushtarake Egjiptiane, në Kryeqytetin e Ri Administrativ.
Siç raporton gazeta shtetërore Al-Ahram, Sisi tha se kushtetuta egjiptiane “nuk do të preket”, duke theksuar nevojën për të parandaluar çdo shkelje të parimeve kushtetuese dhe demokratike.
Ai tha se kushtetuta përcakton rolin e forcave të armatosura në mbrojtjen e rendit kushtetues, demokracisë dhe shtyllave themelore të shtetit.
“Unë nuk do të largohem nga shteti egjiptian derisa ai të jetë i mbushur me njerëzit e vet, të aftë për të mbajtur përgjegjësi”, tha ai, duke theksuar se një brez i ri udhëheqësish po përgatitet aktualisht përmes Akademisë Ushtarake Egjiptiane.
Egjipti i gatshëm të mbrojë Arabinë Saudite
Sisi deklaroi gjithashtu se Egjipti është i gatshëm të ndërmarrë çdo masë që do të kërkohej nga Arabia Saudite për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e mbretërisë.
“Ne do të ndërmarrim çdo masë për të mbrojtur Arabinë Saudite”, tha ai, duke shtuar se, nëse do të kërkohej një veprim i tillë, do t’i kërkonte parlamentit të mblidhej në një seancë të jashtëzakonshme për të autorizuar ndërmarrjen e masave përkatëse.
“Ne qëndrojmë të vendosur për të mbrojtur dhe mbështetur territoret e vëllezërve tanë në Gjirin Persik”, shtoi ai.