Situata e sigurisë në Kosovë, Kurti merr telefonatë nga Departamenti i Shtetit amerikan

Kryeministri Albin Kurti, ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me këshilltarin Special amerikan të Departamentit të Shtetit, Derek Chollet.

Këtë njoftim Kurti e ka bërë në Twitter, ku ka shtuar se ata kanë biseduar për domosdoshmërinë e një marrëveshjeje të plotë të normalizimit me Serbinë.

Tutje, Kurti ka thënë se kjo marrëveshje duhet të ketë në qendër njohjen reciproke.

Po ashtu, siç njofton i pari i qeverisë, ata kanë biseduar edhe për situatën e sigurisë në Kosovë.

“Bisedë e sinqertë dhe e rëndësishme telefonike me nënsekretarin e shtetit Derek Chollet për domosdoshmërinë e një marrëveshjeje të plotë të normalizimit me Serbinë në qendër të njohjes reciproke, me fokus situatën e sigurisë në Kosovë së bashku me sundimin e ligjit”, ka thënë Kurti.