Situata në jug të Gazës shumë e rrezikshme, paralajmëron drejtori i bamirësisë mjekësore

Mohammed Abu Afash, drejtori i Shoqatës Palestineze për Ndihmën Mjekësore, ka bërë një përditësim për Al Jazeera mbi gjendjen humanitare alarmante në Rripin bregdetar të Gazës.
Ai tha se ushtria izraelite refuzon të lejojë personelin e mbrojtjes civile të trajtojë të plagosurit dhe synon civilët që presin ndihmë apo qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Ai shtoi se Izraeli godet edhe vendet që pretendon se janë të sigurta.
“Situata në jug është shumë e rrezikshme dhe nuk mund të përballojë popullsinë e Gaza City. Nuk duhet lejuar që Izraeli të shtypë njerëzit e Gazës dhe t’i detyrojë të largohen,” tha Abu Afash. /mesazhi