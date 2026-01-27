“Situatë e frikshme”: Zgjedhjet në Bangladesh të shoqëruara nga dhuna politike

Zgjedhjet e ardhshme në Bangladesh po zhvillohen në një klimë tensioni dhe frike, mes rritjes së dhunës politike në vend.
Që nga shpallja e zgjedhjeve në muajin dhjetor, të paktën 16 aktivistë politikë janë vrarë, sipas burimeve lokale dhe raporteve të mediave. Vrasjet dhe përplasjet mes mbështetësve të forcave politike rivale kanë shtuar shqetësimin se vendi mund të rikthehet në një cikël dhune që shumë qytetarë shpresonin se i përkiste së kaluarës.
Aktivistë të shoqërisë civile dhe analistë politikë e përshkruajnë situatën si “të frikshme”, duke paralajmëruar se dhuna mund të përshkallëzohet më tej nëse nuk merren masa për të garantuar sigurinë dhe një proces zgjedhor të qetë.
Bangladeshi ka një histori zgjedhjesh të shoqëruara me trazira dhe përplasje politike, ndërsa zhvillimet e fundit po ringjallin frikën për destabilizim dhe pasoja serioze për sigurinë dhe demokracinë në vend. /mesazhi