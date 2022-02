Skoda po përgatit një veturë të vogël elektrike, do të jetë një nga modelet më të lira

Skoda po përgatit një veturë të vogël për energjinë elektrike, do të jetë një nga modelet më të lira elektrike. Pritet të arrijë në vitin 2024 dhe çmimi duhet të jetë rreth 17 mijë euro.

Skoda sapo ka prezantuar një version coupe të SUV elektrik Enyaq iV dhe të paktën tre modele të tjera elektrike janë planifikuar për tetë vitet e ardhshme.

E para do të jetë një veturë qyteti dhe viti 2024 përmendet si viti i debutimit. Bëhet fjalë për një veturë rreth 410 cm e gjatë, më pak se 185 cm e gjerë dhe të paktën 155 cm e lartë, ndërsa baza e rrotave është 265 cm.

Vetura do të ketë dy bagazhe ndërsa pjesa e përparme mund të ketë rreth 70 litra, dhe pjesa e pasme më shumë se 300 litra. Të tjerat mund të rriten në rreth 1300 litra duke i palosur ulëset.

Skoda e ardhshme do të bazohet në një version të ri të platformës mekanike MEB të zhvilluar nga Volkswagen për modelet elektrike të grupit të saj. Ky variant është menduar për instalimin e vetëm një motori, dhe ai përpara, kështu që variantet me lëvizje me të gjitha rrotat nuk janë opsion.

Vetura e vogël elektrike do të debutojë në vitin 2024 dhe ka shumë të ngjarë të shfaqet si i pari nga pesë modelet elektrike të markave (Cupra, Seat, Volkswagen …) nga VW Group.

Spekulohet se çmimi i makinës do të jetë rreth 17 mijë euro, çka do ta bëjë atë një nga modelet elektrike më të lira në Evropë. /