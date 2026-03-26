Sllovakia pa xhami zyrtare, komuniteti mysliman funksionon me hapësira të vogla lutjeje

Sllovakia vazhdon të mbetet një nga vendet e rralla në Bashkimin Evropian pa një xhami zyrtare të njohur nga shteti. Megjithatë, komuniteti mysliman në vend përdor hapësira të vogla lutjeje për të praktikuar fenë.
Në kryeqytetin Bratislavë, funksionon një qendër e vogël e njohur si “Qendra Islame Cordoba”, e cila shërben si vend lutjeje (mesxhid) për besimtarët myslimanë. Kjo hapësirë nuk konsiderohet xhami zyrtare dhe nuk ofron të gjitha shërbimet fetare, si falja e namazit të sabahut.
Sipas legjislacionit në fuqi që nga viti 2016, një bashkësi fetare duhet të ketë mbi 50 mijë anëtarë për t’u njohur zyrtarisht nga shteti. Ky kriter i lartë e bën të pamundur aktualisht njohjen e Islamit si fe zyrtare në vend.
Numri i myslimanëve në Sllovaki vlerësohet të jetë rreth 5 mijë deri në 6 mijë persona, duke e bërë komunitetin relativisht të vogël.
Pavarësisht mungesës së një xhamie të mirëfilltë, besimtarët myslimanë vazhdojnë të organizohen dhe të praktikojnë fenë e tyre në mënyrë të kufizuar brenda këtyre hapësirave alternative.