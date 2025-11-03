Sllovakia vendos për kufizimin e shpejtësisë në trotuare – qytetarët mund të gjobiten nëse vrapojnë shpejtë

Pasi Qeveria e Sllovakisë miratoi ligjin që kufizon shpejtësinë në trotuare në 6 km/h, qytetarët u përballën me një dilemë të çuditshme – nëse policia do t’i gjobisë edhe për vrap të shpejtë.
Parlamenti i Sllovakisë miratoi të martën pasdite një amendament në ligjin e trafikut, sipas të cilit shpejtësia maksimale e lejuar në trotuaret e zonave urbane vendoset në 6 km/h.
Këto informacione fillestare shkaktuan reagime të forta tek qytetarët, dhe shumë prej tyre u tallën duke pyetur nëse vrapimi për autobusin do të çonte gjithashtu në gjobë.
Amendamenti do të jetë i dobishëm për provimin e shkeljeve, veçanërisht në rastet kur është e nevojshme të vërtetohet objektivisht nëse dikush ka lëvizur më shpejt sesa konsiderohet shpejtësi e përshtatshme në zonat e dedikuara kryesisht këmbësorëve.
Edhe pse ligji do të hyjë në fuqi më 1 janar 2026, propozuesit nuk kanë shpjeguar publikisht se si planifikojnë ta zbatojnë atë.
Shpejtësia mesatare e ecjes zakonisht lëviz midis 4 dhe 5 km/h. Megjithatë, Fondacioni Britanik për Zemrën raporton se një ritëm prej 6,4 km/h konsiderohet i moderuar për dikë me formë të shkëlqyer fizike.
Opozita kritikoi ndryshimin, dhe madje edhe Ministria sllovake e Punëve të Brendshme tha se do të ishte më e përshtatshme të ndalohej përdorimi i skuterëve elektrikë në trotuare sesa të vendosej një kufizim i përgjithshëm shpejtësie.