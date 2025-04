Smotrich kërcënon rrëzimin e qeverisë nëse Gaza nuk pushtohet

Ministri i Financave i Izraelit, Bezalel Smotrich, një figurë e ekstremit të djathtë, kërcënoi të mërkurën se do të rrëzojë qeverinë e Kryeministrit Benjamin Netanyahu nëse ushtria nuk e pushton Rripin e Gazës dhe nuk vendos një administratë ushtarake të përkohshme atje.

Në një deklaratë publike, Smotrich e bëri Netanyahun “përfundimisht përgjegjës” për menaxhimin e luftës në Gaza.

“Filloni një ofensivë për të mposhtur Hamasin, pushtoni Gazën dhe vendosni një qeveri ushtarake të përkohshme deri sa të gjendet një zgjidhje tjetër, ktheni pengjet dhe zbatoni planin Trump – përndryshe kjo qeveri nuk ka të drejtë të ekzistojë,” tha ai.

Ai gjithashtu mbrojti qëndrimin e tij për ndalimin e ndihmave humanitare në Gaza dhe kritikoi ushtrinë izraelite për refuzimin e përgjegjësisë për shpërndarjen e ndihmave në territorin e rrethuar.

Sipas mediave izraelite, Smotrich pati një përplasje me shefin e ushtrisë Eyal Zamir gjatë një mbledhjeje të kabinetit të sigurisë, ku i tha: “Nëse nuk jeni të aftë, do sjellim dikë që është. Nëse nuk dini si ta bëni, do gjejmë dikë që di.”

Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbyllur pikat kufitare me Gazën, duke bllokuar furnizimet thelbësore pavarësisht raporteve të shumta për urinë masive në territorin e shkatërruar nga lufta.

Ushtria izraelite rifilloi ofensivën në Gaza më 18 mars, duke thyer armëpushimin dhe marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve të arritur më 19 janar.

Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë mbi 51,300 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Në nëntor, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste për Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Ndërkohë, Izraeli po përballet edhe me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. /mesazhi