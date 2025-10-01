Sondazh: 62 për qind e italianëve mendojnë se qeveria duhet të mbrojë qytetarët në flotiljen e ndihmës për Gazën

Rreth 62 për qind e italianëve besojnë se qeveria italiane duhet të mbrojë qytetarët në bordin e Flotiljes Globale “Sumud” që shkon në Gaza, sipas një sondazhi të raportuar nga agjencia italiane e lajmeve Dire, transmeton Anadolu.
Një sondazh nga “Izi” ka zbuluar se 62 për qind e italianëve besojnë se qeveria duhet të mbrojë qytetarët në bord, me 60 për qind që favorizojnë kanalet diplomatike dhe 40 për qind që mbështesin vendosjen e anijeve ushtarake italiane.
Sondazhi gjithashtu ka treguar se 72 për qind e italianëve mbështesin iniciativën e Flotiljes Globale “Sumud”.
Ndërkohë, 60 për qind e të anketuarve mendojnë se aktivistët duhet të bëjnë kompromise që iniciativa të ketë sukses, ndërsa braktisja e misionit është opsioni më pak i mbështetur, me vetëm 7,3 për qind në favor.
Sondazhi tregon se një pjesë e konsiderueshme e votuesve të qeverisë, 62,5 për qind, e konsiderojnë ndërhyrjen e qeverisë italiane të papërshtatshme.
Flotilja, e ngarkuar kryesisht me ndihmë humanitare dhe furnizime mjekësore, është nisur në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite. Kjo shënon herën e parë në vite që dhjetëra anije lundrojnë së bashku drejt Gazës, shtëpi e rreth 2,4 milionë palestinezëve dhe nën bllokadën izraelite për afërsisht 18 vjet.
Izraeli ka shtrënguar më tej rrethimin këtë mars duke mbyllur të gjitha kalimet kufitare dhe duke bllokuar ushqimin, ilaçet dhe ndihmën, duke e shtyrë Gazën në uri pavarësisht kamionëve të ndihmës që grumbullohen në kufijtë e saj.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.