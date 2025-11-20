Sondazh në SHBA, më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se demokracia nuk funksionon

Më shumë se gjysma e amerikanëve besojnë se demokracia në SHBA nuk funksionon mirë, sipas një sondazhi të Gallup-it, transmeton Anadolu.
Kompania për kërkime me seli në SHBA anketoi mbi 20 mijë të rritur midis korrikut dhe gushtit, duke u kërkuar të anketuarve të vlerësonin performancën e sistemit politik të vendit. Rezultatet tregojnë se ndërsa shumica e amerikanëve bien dakord mbi parimet themelore demokratike, besimi në mënyrën se si funksionon sistemi mbetet i ulët.
Sipas sondazhit, 51 për qind thanë se demokracia “funksionon dobët ose shumë dobët”, krahasuar me 24 për qind që thanë se “funksionon mirë” dhe 25 për qind që e përshkruan atë si “në rregull”.
Perceptimet ndryshonin në varësi të bindjeve politike. Republikanët kishin më shumë gjasa ta shihnin demokracinë si funksionuese ndërsa demokratët shprehën pakënaqësi më të madhe.
Sondazhi zbuloi se 44 për qind e të anketuarve nuk i besojnë angazhimit të udhëheqësve aktualë amerikanë për të pasur demokraci të fortë, krahasuar me 27 për qind që thanë po dhe 28 për qind që ishin të pavendosur.
Shqetësimet u shtrinë edhe në sistemin ligjor. Rreth 55 për qind thanë se mekanizmat që synojnë të sigurojnë trajtim të barabartë sipas ligjit nuk po funksionojnë mirë ndërsa 23 për qind i përshkruan ato si të drejta dhe 22 për qind thanë se po funksionojnë mirë.
Në mënyrë të ngjashme, 55 për qind e gjykuan sistemin e drejtësisë penale si “nuk funksionon mirë”, 18 për qind si “funksionon mirë” dhe 27 për qind si “në rregull”, sipas anketës.