Sondazh: Polakët e shohin SHBA-në dhe Izraelin si kërcënimet kryesore për sigurinë globale pas Rusisë

Një sondazh i publikuar të enjten zbuloi se polakët e konsiderojnë SHBA-në dhe Izraelin si kërcënimet më të mëdha për paqen botërore pas Rusisë, transmeton Anadolu.
Katër në pesë polakë e shohin Rusinë, Izraelin dhe SHBA-në si rreziqet më të mëdha për sigurinë globale, raportoi Polskie Radio, duke cituar një sondazh të kryer nga anketuesi CBOS për të përditshmen Dziennik Gazeta Prawna.
Sipas sondazhit, 54 për qind e të anketuarve e konsideruan Rusinë si kërcënimin më të madh për paqen botërore, e ndjekur nga Izraeli me 15 për qind dhe SHBA-ja me 14 për qind.
Shumë më pas në listë janë Kina dhe Irani, me 3,6 për qind dhe 2,1 për qind të të anketuarve.
Të anketuarit mbi 65-vjeç përmendën Rusinë si një kërcënim me një shkallë prej 73 për qind, ndërsa të anketuarit më të rinj e shohin SHBA-në si më kërcënuese, 24 për qind e 18-24-vjeçarëve dhe 25 për qind e 25-34-vjeçarëve krahasuar me më pak se 10 për qind të të moshuarve.
Sondazhi zbuloi gjithashtu se shumica e të rinjve e shohin Izraelin si një kërcënim, me 27 për qind të atyre nën 35-vjeç krahasuar me më pak se 10 për qind të të anketuarve mbi 55- vjeç.