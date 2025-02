Sondazh: Vetëm rreth 11 për qind e britanikëve të rinjë do të luftonin për vendin e tyre

Gjysma e “Gjeneratës Z” në Mbretërinë e Bashkuar besojnë se Britania është një vend racist, ndërsa vetëm katër nga 10 të rinj britanikë thonë se janë krenarë për vendin e tyre, thonë të dhënat e një sondazhi të publikuar së fundmi, transmeton Anadolu.

Vetëm 11 për qind e kësaj gjenerate, të moshës 18-27 vjeç, thanë se do të luftonin për Britaninë, ndërsa 41 për qind thanë se në asnjë rrethanë nuk do të merrnin armët për vendin e tyre. Kjo situatë është në kontrast të madh me mbështetjen e palëkundur për të luftuar për atdheun gjatë periudhës së Luftës së Dytë Botërore, ndërsa diferencë të theksuar ka edhe nga të dhënat e grumbulluara deri në vitin 2004.

Sondazhi, nga realizuar nga YouGov dhe Public First për gazetën The Times të Londrës, zbuloi se shumica e britanikëve të “Gjeneratës Z” nuk janë krenarë që janë britanikë.

Vetëm 15 për qind e të rinjve thanë se besojnë se vendi është i bashkuar, që është një rënie e ndjeshme nga gati 60 për qind që kishin këtë pikëpamje në vitin 2004.

Sondazhi tregoi gjithashtu se gjysma e të anketuarve mendojnë se Mbretëria e Bashkuar ka ngecur në të kaluarën.

Në vitin 2004, 22 për qind e të rinjve britanikë thanë se do të luftonin për vendin e tyre, ndërsa kjo shifër rritej në 57 për qind nëse të anketuarit ishin në pajtim me arsyet e luftës.