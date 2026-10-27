Sondazhet e para pas mbylljes së votimit: Nuk ka fitues të qartë në zgjedhjet parlamentare në Izrael

Sondazhet e para pas mbylljes së votimit treguan se nuk ka një fitues të qartë në zgjedhjet parlamentare në Izrael, ndërsa nisi numërimi i votave pas mbylljes së qendrave të votimit, transmeton Anadolu.
Një sondazh pas mbylljes së votimit i transmetuesit Channel 13 parashikoi 50 mandate për bllokun e kryeministrit Benjamin Netanyahu, 53 për bllokun e Gadi Eisenkotit dhe 17 për partitë arabe në Knessetin me 120 ulëse.
Qendrat e votimit u mbyllën në orën 22:00 me kohën lokale.
Projeksionet e sondazheve pas mbylljes së votimit nuk përbëjnë rezultate zyrtare të zgjedhjeve.
Më herët, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se pjesëmarrja e votuesve kishte arritur në 74,3 për qind deri në orën 20:00 me kohën lokale.
Sipas komitetit, 5.449.277 persona kishin votuar nga gjithsej 7.331.981 votues me të drejtë vote.