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Sondazhet e para pas mbylljes së votimit: Nuk ka fitues të qartë në zgjedhjet parlamentare në Izrael

Sondazhet e para pas mbylljes së votimit treguan se nuk ka një fitues të qartë në zgjedhjet parlamentare në Izrael, ndërsa nisi numërimi i votave pas mbylljes së qendrave të votimit, transmeton Anadolu.

Një sondazh pas mbylljes së votimit i transmetuesit Channel 13 parashikoi 50 mandate për bllokun e kryeministrit Benjamin Netanyahu, 53 për bllokun e Gadi Eisenkotit dhe 17 për partitë arabe në Knessetin me 120 ulëse.

Qendrat e votimit u mbyllën në orën 22:00 me kohën lokale.

Projeksionet e sondazheve pas mbylljes së votimit nuk përbëjnë rezultate zyrtare të zgjedhjeve.

Më herët, Komiteti Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se pjesëmarrja e votuesve kishte arritur në 74,3 për qind deri në orën 20:00 me kohën lokale.

Sipas komitetit, 5.449.277 persona kishin votuar nga gjithsej 7.331.981 votues me të drejtë vote.

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