Sot do të paraqiten detaje rreth operacioneve policore të realizuara në Veri të Kosovës

Në Qendrën e Njësive Speciale “Enver Zymeri” në Mitrovicë, do të mbahet konferencë e jashtëzakonshme për media.
Në këtë konferencë do të paraqiten detaje rreth operacioneve policore të realizuara në disa lokacione në Mitrovicë të Veriut, të cilat kanë të bëjnë me gjetjen dhe konfiskimin e një sasie të konsiderueshme të armatimit, municionit, uniformave dhe dëshmive të tjera relevante, të cilat do të ekspozohen për media.
Po ashtu do të jepen informacione lidhur me veprimet policore në rastin e “Krimeve të Luftës ndaj Popullatës Civile” në Kosovë, të cilat po zhvillohen në disa lokacione të dyshuara në Zubin Potok.
Në këtë konferencë do të marrin pjesë ministri i MPB z. Sveçla dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha.