Sot hyjnë në fuqi tarifat e reja të rrymës, këtu mund ta llogarisni faturën

Këta konsumatorë do të duhet të paguajnë 5.9 centë për tarifën e ultë dhe 12.52 centë për tarifën e lartë.

Ata që do të shpenzojnë energji elektrike deri në 800 kwh nuk do të faturohen me çmimin e ri, derisa ata që e kalojnë 800 kËh, me çmimin e ri do t’iu llogaritet vetëm sasia e harxhuar mbi këtë vlerë.

Kalkulatorin mund ta shkarkoni duke klikuar KËTU.