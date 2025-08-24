Sot hyri nga Serbia në Kosovë, policia jep detaje për të arrestuarin për sulm ndaj KFOR-it dhe Policisë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se Ljubisa Milkovicit, i arrestuar si dyshuar për sulm ndaj KFOR-it dhe Policisë në Zveçan i janë gjetur dhe sekuestruar një telefon uniforma të ndryshme ushtarake, dy USB, dhe një ‘maicë’ me mbishkrim nacionalist të cilën dyshohet se e ka pasur të veshur ditën kritike.
Ai dyshohet se ka marrë pjesë në sulmin ndaj KFOR-it dhe Policisë më 29 maj të vitit 2023.
Policia ka bërë të ditur se arrestimi i tijë është bërë pasi informacioneve të marra se i dyshuari ka hyrë sot në Kosovë nga territori i Serbisë.
Sot, me datë 24 Gusht 2025, Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda, përmes rrugëve operative, ka pranuar informacion se personi i dyshuar Lj. M, i cili dyshohet se ka marr pjesë aktive në rastin e sulmit ndaj KFOR-it dhe Policisë të datës 29.05.2023 para objektit të komunës në Zveçan, ka hyrë nga Serbia në Kosovë. I dyshuari Lj.M, është ndaluar nga Policia e Kosovës në Komunën e Zveçanit dhe me qëllim të sigurimit të provave dhe dëshmive, është realizuar kontrolli në shtëpinë e tij, me mbështetjen edhe nga DRP Mitrovicë Veri. Gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit, në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar: një telefon uniforma të ndryshme ushtarake, dy USB, dhe një ‘maicë’ me mbishkrim nacionalist të cilën dyshohet se e ka pasur të veshur ditën kritike”, thuhet nga Policia.