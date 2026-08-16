Sot në autostrada të Kosovës s’ka kufizim të qarkullimit të automjeteve me mbi 20 ton

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njoftoi se të dielën (16 gusht) nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit me mbi 20 tonë.
“Bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, për nesër nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit.
Ministria do të vazhdojë të monitorojë çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do të njoftojë me kohë qytetarët dhe operatorët ekonomikë për çdo rast kur plotë