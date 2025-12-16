SPAK i kërkon Kuvendit të Shqipërisë heqjen e imunitetit të zv.kryeministres Belinda Balluku

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë heqjen e imunitetit të zv.kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë të Shqipërisë, Belinda Balluku, transmeton Anadolu.
Në një njoftim nga SPAK thuhet se kjo prokurori ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë “për arrestimin/heqjen e lirisë” ndaj zëvendëskryeministres Balluku, e cila është edhe deputete.
“Kjo shtetase (Balluku) është marrë në cilësinë e të pandehurit pasi akuzohet për kryerjen e veprës penale Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, e kryer në bashkëpunim, në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtimi i tunelit të Llogarasë”. Kjo kërkesë ka për qëllim marrjen e autorizimit nga Kuvendi për procedimin e mëtejshëm ligjor”, thuhet nga SPAK.
Sipas prokurorisë, ajo akuzohet për të njëjtën vepër penale edhe në lidhje me procedurat për ndërtimin e segmenteve rrugore të Unazës së Madhe në Tiranë.
Në lidhje me kërkesën e SPAK-ut drejtuar Kuvendit, ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili në rrjetet sociale shkruan se do të përgatiten për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, sipas tij si forca udhëheqëse e vendit dhe e reformës në drejtësi.
“Pasi u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese për pezullimin antikushtetues dhe antidemokratik të një anëtari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të Kushtetueses, prokurori në fjalë i kërkon Kuvendit, autorizimin për të arrestuar zv.kryeministren – me burg ose në shtëpi”, ka shkruar Rama.
– Çështja ndaj zv.kryeministres Balluku
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka vendosur më 19 nëntor të pezullojë nga detyra zv.kryeministren dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
Gjykata ka vendosur gjithashtu ndaj Ballukut edhe masën “ndalim të daljes jashtë shtetit”.
Sipas autoriteteve, ajo akuzohet për veprën penale “shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”. Çështja u dërgua nga Qeveria e Shqipërisë në Gjykatën Kushtetuese, e cila kundërshton pezullimin.
Më 12 dhjetor, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë vendosi pezullimin e vendimit të GJKKO-së deri në shqyrtimin e çështjes në fjalë, seancë që do të mbahet më 22 janar 2026.