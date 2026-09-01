Spanja regjistron verën më të nxehtë ndonjëherë, me mbi 5.000 vdekje të lidhura me temperaturat e larta

Spanja përjetoi verën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në vitin 2026, me më shumë se 5.000 vdekje të lidhura me temperaturat e larta, ndërsa katër valë të të nxehtit përfshinë vendin, sipas të dhënave paraprake, transmeton Anadolu.
Temperatura mesatare në Spanjën kontinentale ndërmjet 1 qershorit dhe 31 gushtit arriti në 26 gradë Celsius, 2,5 gradë Celsius më e lartë se mesatarja e viteve 1991-2020, raportoi transmetuesi publik spanjoll RTVE, duke cituar një analizë të të dhënave nga agjencia meteorologjike e Spanjës.
Temperaturat ishin mbi normalen në 95 për qind të ditëve, me 33 ditë të klasifikuara si jashtëzakonisht të nxehta dhe 32 të tjera si shumë të nxehta.
Qershori ishte i dyti më i nxehti i regjistruar ndonjëherë në Spanjë, me një temperaturë mesatare prej 25 gradë Celsius, 3,5 gradë Celsius mbi normalen. Korriku pasoi si më i nxehti i regjistruar ndonjëherë, me një mesatare prej 27,3 gradë Celsius, 2,9 gradë Celsius mbi normalen, ndërsa gushti ishte i dyti më i nxehti i regjistruar ndonjëherë, me një mesatare prej 26,2 gradë Celsius.
Spanja përjetoi katër valë të të nxehtit, së bashku me 49 ditë radhazi me temperatura mbi normalen ndërmjet 6 qershorit dhe 24 korrikut.
I nxehti ekstrem pati gjithashtu një kosto të konsiderueshme njerëzore.
Sistemi i Monitorimit të Vdekshmërisë Ditore të Spanjës (MoMo), i operuar nga Instituti i Shëndetit Carlos III, i atribuoi temperaturave të larta 5.111 vdekje në qershor, korrik dhe gusht – shifra më e lartë verore që nga fillimi i regjistrimeve dhe më shumë se dyfishi i mesatares së viteve 2015-2025.
Vetëm rreth 21 për qind e këtyre vdekjeve ndodhën gjatë valëve të të nxehtit të përcaktuara zyrtarisht, duke nxjerrë në pah rreziqet shëndetësore të paraqitura nga temperaturat e larta të zgjatura edhe jashtë periudhave më ekstreme.
Gushti shënoi numrin më të lartë të vdekjeve, me 2.192 vdekje të lidhura me temperaturat e larta, i ndjekur nga korriku me 2.025 dhe qershori me 937.
Vera theu gjithashtu qindra rekorde temperaturash në të gjithë Spanjën.
Gjithsej u thyen 342 rekorde të temperaturave maksimale dhe 470 rekorde për temperaturat minimale më të larta gjatë tre muajve. Rekorde të reja lokale të temperaturave më të larta të të gjitha kohërave u regjistruan në 71 raste, shumë prej tyre në veri të Spanjës, i cili përgjithësisht është më i freskët se jugu.
Një nga temperaturat më të larta të verës ishte 45,1 gradë Celsius, e regjistruar në Andujar në jug të Spanjës, më 22 qershor.
Netët ofruan pak lehtësim. Temperaturat mbetën mbi 20 gradë Celsius diku në Spanjë çdo natë gjatë verës. Një nga netët më të nxehta u regjistrua në Aeroportin e Almerias në jug të Spanjës, kur temperatura gjatë natës nuk ra nën 30,8 gradë Celsius.
Megjithëse muajt e verës kanë përfunduar, edhe shtatori ka nisur me rritje të temperaturave. Agjencia meteorologjike e Spanjës paralajmëron për “temperatura të plota verore” këtë javë, me paralajmërime të përhapura për të nxehtin, ndërsa temperaturat pritet të arrijnë ndërmjet 37 dhe 40 gradë Celsius në verilindje, qendër dhe jug të Spanjës kontinentale.