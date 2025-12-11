Spiropali: Shqipëria beson se zgjerimi i BE-së është një nga mjetet më efikase për paqe në Evropë

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali ka deklaruar se Shqipëria beson se zgjerimi i Bashkimit Evropian (B) është një nga mjetet më efikase për siguri dhe paqe në Evropë, transmeton Anadolu.
Kryediplomatja e Shqipërisë ka pritur në Tiranë zëvendëskryeministren për Çështjet Evropiane të Moldavisë, Cristina Gherasimov.
Në një reagim në rrjetet sociale për takimin, Spiropali ka theksuar se me zëvendëskryeministren Gherasimov “bashkëndajmë orientimin e fortë drejt vlerave evropiane”.
“Shqipëria beson se zgjerimi i BE-së është një nga mjetet më efikase për siguri dhe paqe në Evropë. Ashtu si për Ballkanin Perëndimor, ne mbështesim anëtarësimin e plotë të Moldavisë dhe Ukrainës në BE. Duke vlerësuar sakrificën e jashtëzakonshme dhe vendosmërinë e qeverisë dhe popullit të Moldavisë për t’i rezistuar influencave malinje, presionit, fushatave të dezinformimit, për një vend të lirë, demokratik, në familjen evropiane”, ka shkruar në Spiropali.
Takimi Spiropali-Gherasimov është realizuar në selinë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, me pjesëmarrjen edhe të zyrtarëve të tjerë nga të dy vendet.