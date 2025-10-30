Spiropali takim në Kopenhagë me homologun danez: Vlerësim për ritmin e negociatave të Shqipërisë me BE-në

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, zhvilloi një takim në Kopenhagë me ministrin e Jashtëm të Danimarkës dhe ish-kryeministrin Lars Lokke Rasmussen, ku u diskutua thellimi i bashkëpunimit dypalësh dhe mbështetja daneze për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane X, Spiropali shprehu mirënjohjen për rolin e presidencës daneze të Bashkimit Evropian, duke theksuar se ritmi i paprecedentë i negociatave të Shqipërisë me BE-në po njihet e vlerësohet si një kontribut i rëndësishëm për dinamikën e zgjerimit të Unionit.
“Si dy aleate në NATO, Shqipëria dhe Danimarka besojnë fort në përkushtimin e përbashkët për një Evropë më të sigurt, më të bashkuar dhe më të begatë”, shkroi Spiropali.