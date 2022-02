Spitalet amerikane kërkojnë infermiere të huaja

Sinead Carbery, presidente e “Zgjidhje për personel ndërkombëtar infermierie” nga AMN Healthcare, tha se kërkesa për infermierë ndërkombëtarë është rritur midis 300% dhe 400% që nga fillimi i pandemisë. Numri i infermierëve që mund të sillen në Shtetet e Bashkuara edhe me kartat e gjelbra shtesë nuk do të jetë i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesën dhe shumë më tepër rekrutues tani po kërkojnë të punësojnë infermierë jashtë shtetit, sepse ka viza imigruese në dispozicion

Me spitalet amerikane që po përballen me mungesë të madhe infermierësh në kulmin e pandemisë, shumë spitale janë duke kërkuar jashtë vendit punëtorë të kujdesit shëndetësor.

Dhe kjo po bëhet pikërisht në kohën e duhur.

Karta të gjelbra për profesionistët

Ka një numër jashtëzakonisht të lartë të kartave të gjelbra (green cards) të disponueshme këtë vit për profesionistët e huaj, përfshirë infermierët, të cilët duan të transferohen në Shtetet e Bashkuara – dy herë më shumë se vetëm disa vjet më parë. Kjo, për shkak se konsullatat e SHBA-së, të mbyllura gjatë pandemisë së koronavirusit, nuk po lëshonin viza për të afërmit e qytetarëve amerikanë dhe, me ligj, këto vende të papërdorura tani u transferohen punëtorëve të kualifikuar.

Amy L. Erlbacher-Anderson, avokate imigracioni në Omaha, Nebraska, tha se ajo ka parë më shumë kërkesa për infermierë të huaj në dy vjet sesa gjatë pjesës tjetër të karrierës së saj 18-vjeçare. Dhe këtë vit, tha ajo, ka më shumë gjasa që të miratohen, për sa kohë që zyrat konsullore të SHBA-së mund të përpunojnë të gjitha aplikimet.

“Ne kemi dyfishin e numrit të vizave që kemi pasur në dispozicion për dekada me radhë”, tha ajo. “Kjo po krijon përkohësisht një mundësi shumë të hapur”.

Spitalet amerikane po luftojnë me mungesën e infermierëve, pasi gjendja u përkeqësua nga pandemia, e cila bëri që shumë infermierë e infermiere të dalin në pension ose të lënë punën e tyre. Ndërkohë, rastet e koronavirusit vazhdojnë të rriten e të bien, duke vënë presion të jashtëzakonshëm në sistemin e kujdesit shëndetësor. Vetëm në Kaliforni, ka një hendek të vlerësuar prej 40.000 infermierësh, ose 14% e fuqisë punëtore, sipas një raporti të fundit nga Universiteti i Kalifornisë, San Francisko.

Boshllëk i madh

Spitalet po e mbushin boshllëkun duke punësuar infermierë që udhëtojnë, por kjo mund të jetë e kushtueshme. Dhe administratorët e spitalit thonë se jo mjaft infermierë po diplomohen nga shkollat ​​​​e SHBA-së çdo vit për të përmbushur kërkesat.

Disa spitale kanë sjellë prej kohësh infermierë e infermiere nga Filipinet, Xhamajka dhe vende të tjera anglishtfolëse, dhe shumë të tjera tani po ndjekin shembullin. Dhe si rekrutuesit prej një kohe të gjatë ashtu edhe të ardhurit e rinj, po përpiqen të përfitojnë nga fitimi i papritur i kartës së gjelbër përpara se të përfundojë viti fiskal në shtator.

Shtetet e Bashkuara zakonisht ofrojnë të paktën 140.000 karta të gjelbra çdo vit për njerëzit që lëvizin përgjithmonë në vend për punë të caktuara profesionale, duke përfshirë infermierinë. Shumica u lëshohen njerëzve që tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara me viza të përkohshme, megjithëse disa shkojnë te punëtorët jashtë shtetit. Këtë vit, 280.000 nga këto karta janë në dispozicion dhe rekrutuesit shpresojnë se disa nga shtesat mund të merren nga infermierët që kërkojnë të punojnë në spitalet e lodhura nga pandemia në Shtetet e Bashkuara.

Administrata Biden, e cila ka bërë lëvizje për të ndryshuar politikat e epokës Trump që kufizojnë imigracionin legal, ka ndërmarrë disa hapa në përpjekje për të ndihmuar punonjësit e huaj të kujdesit shëndetësor në mënyrë që ata të mund të ndihmojnë me pandeminë. Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së thanë se do të përshpejtonin rinovimin e lejeve të punës për punonjësit e kujdesit shëndetësor, gjë që mund të ndihmojë në mbajtjen e disa shtetasve të huaj tashmë në Shtetet e Bashkuara në punë. Departamenti i Shtetit u tha konsullatave vitin e kaluar që të prioritizojnë aplikimet për punëtorët në fushat që po i përgjigjen pandemisë, tha një zyrtar i agjencisë.

Pandemia e bëri domosdoshmëri

Faith Akinmade, infermiere 22-vjeçare nga Nigeria, është ndër ata që shpresojnë për zgjidhje të shpejtë. Pas përfundimit të kolegjit në SHBA, Akinmade ka punuar si infermiere në ICU për Spitalin e Universitetit të Louisville në Kentucky. Por, leja e saj e punës do të përfundojë në mars. Ajo tha se ajo ka nevojë për rinovimin e saj, ose miratimin e kartës së gjelbër, për të qëndruar në punë.

“Në këtë pikë dhe kohë, thjesht ndihem sikur kam besim se në fund të marsit diçka do të shfaqet për të vazhduar punën”, tha Akinmade. Ajo tha se çështja prek shumë nga kolegët e saj ndërkombëtarë, si dhe ata vendas, të cilët mund të detyrohen të mbajnë ndërrime për kolegët nëse dokumentet e tyre të imigracionit nuk plotësohen.

Dr. Roxie Wells, presidente e Spitalit Cape Fear Valley Hoke në Raeford, Karolina e Veriut, tha se filloi të përpiqej të sillte infermiere të huaj përpara pandemisë, por vetëm vitin e kaluar këta rekrutë filluan të zhvillonin intervista konsullore në përmasa të mëdha. Deri më tani, rreth 150 janë miratuar për të ardhur në punë, por Wells tha se ende po presin për 75 të tjerë.

“Natyrisht që është bërë më e nevojshme gjatë pandemisë”, tha ajo. “150, nëse nuk do t’i kishim, do të ishim në një situatë të pasigurt”.

Rritja e variantit Omicron në Shtetet e Bashkuara e ka bërë situatën e tensionuar të personelit edhe më të dukshme në spitale, pasi punonjësit e kujdesit shëndetësor, si shumë të tjerë, janë sëmurë nga virusi shumë ngjitës dhe janë përjashtuar nga puna në një kohë kur më shumë pacientë janë duke ardhur brenda.

“Dritare mundësish”

Sinead Carbery, presidente e “Zgjidhje për personel ndërkombëtar infermierie” nga AMN Healthcare, tha se kërkesa për infermierë ndërkombëtarë është rritur midis 300% dhe 400% që nga fillimi i pandemisë. Numri i infermierëve që mund të sillen në Shtetet e Bashkuara edhe me kartat e gjelbra shtesë nuk do të jetë i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesën dhe shumë më tepër rekrutues tani po kërkojnë të punësojnë infermierë jashtë shtetit, sepse ka viza imigruese në dispozicion, tha ajo.

“Kjo është një dritare mundësish”, tha ajo. “Për shkak se gjithçka po rrjedh aq mirë, ka shumë konkurrencë për atë talent”.

“National Nurses United”, sindikatë që përfaqëson 175.000 infermierë të regjistruar, tha se duhet t’i kushtohet më shumë shqyrtim rekrutimit ndërkombëtar për të siguruar që infermierët e huaj të mos sillen dhe t’u nënshtrohen kushteve të pasigurta të punës. Sindikata pretendon se spitalet i përzunë infermierët amerikanë duke i mbajtur nivelet e stafit kaq të ulët – dhe kjo ishte shumë përpara se të lindnin shqetësimet për sigurinë dhe mbrojtjen e punëtorëve gjatë pandemisë COVID-19.

Michelle Mahon, ndihmësdrejtoresha e praktikës infermierore e sindikatës, tha se shumë infermierë të huaj nënshkruajnë kontrata shumëvjeçare me punëdhënësit, gjë që mund ta bëjë të vështirë për ta të flasin për shqetësimet e punës ose të sigurisë së pacientit. Ajo tha se spitalet që panë infermierët të largoheshin gjatë pandemisë po kthehen te një fuqi punëtore jashtë shtetit për t’i zëvendësuar ato.

Shqetësimet për abuzime

“Kjo lloj dinamike është veçanërisht tërheqëse tani për punëdhënësit që nuk kanë bërë asnjë nga ndryshimet e nevojshme për të garantuar sigurinë e pacientëve dhe infermierëve gjatë kësaj pandemie COVID-19”, tha Mahon. “Në vend që ata të adresojnë problemin aktual, ata duan të shkojnë dhe të drejtohen te kjo zgjidhje tjetër vërtet e rreme”.

Administratorët e spitalit, megjithatë, pretendojnë se thjesht nuk ka mjaft infermierë të trajnuar nga SHBA për të shkuar përreth. Patty Jeffrey, presidente e Shoqatës Amerikane të Rekrutimit Ndërkombëtar të Kujdesit Shëndetësor, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të zgjerojnë programet e edukimit të infermierisë për të trajnuar më shumë infermierë brenda vendit, si dhe të lejojnë më shumë infermierë të vijnë nga jashtë. Por, ajo pranoi se sjellja e një numri shumë më të madh infermierësh do të kërkonte legjislacion.

“Thirrjet po bien çdo ditë: Na duhen 100, na duhen 200, na duhen të gjitha këto infermiere”, tha Jeffrey.

Jorge Almeida Neri, infermier 26-vjeçar nga Portugalia, mbërriti në Shtetet e Bashkuara në fund të vitit të kaluar, megjithëse e filloi procesin përpara pandemisë. Ai tha se një provim i kërkuar ndërkombëtar i infermierisë u vonua për shkak të virusit dhe u deshën katër muaj për të marrë një intervistë konsullore, megjithëse infermierët e tjerë ndërkombëtarë që ai takoi pritën shumë më gjatë. Ai intervistoi për punën e tij aktuale në një spital të Virxhinias, të cilën e mori përmes një agjencie personeli, rreth një vit më parë.

Certifikimi i komplikuar

“Pas certifikimit të gjithçkaje, filloi procesi i imigrimit dhe unë thashë: ‘Oh, kjo do të kryhet shpejt’. E kisha gabim”. tha ai.

Almeida Neri tha se shumë infermiere portugeze kërkojnë punë jashtë shtetit, pasi pagat janë të ulëta, megjithëse shumë shkojnë diku tjetër në Evropë, gjë që nuk kërkon aq kohë sa Shtetet e Bashkuara.

Pavarësisht kërkesës, nuk ka asnjë garanci që spitalet në fakt do të marrin më shumë viza. Greg Siskind, avokat imigracioni, tha se zyrave konsullore amerikane nuk u kërkohet të lëshojnë viza vetëm sepse ato janë të disponueshme dhe pengohen nga kufizimet në punën në distancë dhe intervistat me video. Ai tha se shumica e kartave të gjelbra të bazuara në punësim priren t’u shkojnë profesionistëve tashmë në Shtetet e Bashkuara, jo jashtë shtetit, megjithëse mund të bëhet më shumë për t’i përshpejtuar ato gjithashtu.

“Sipas politikave të tyre aktuale, nëse nuk bëjnë ndonjë ndryshim, do të jetë e vështirë”, tha ai për gjasat që qeveria amerikane do të lëshojë të gjitha vizat në dispozicion, “por ka shumë gjëra që mund të bëjnë”. /koha