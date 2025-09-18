Spitalet në Gaza City paralajmërojnë rrezikun e shkëputjes nga bota e jashtme

Gjendja në spitalet e qytetit të rrethuar të Gazës po bëhet gjithnjë e më e rëndë. Me avancimin e ushtrisë izraelite, vetëm dy spitale – al-Shifa dhe al-Ahli – vazhdojnë të funksionojnë pjesërisht, por me mungesa të mëdha të furnizimeve dhe stafe të rraskapitura.
Në pavionet e urgjencës ka më shumë të plagosur sesa shtretër, ndërsa frika e një sulmi të drejtpërdrejtë është e vazhdueshme. Sipas mjekëve, nëse spitalet shkëputen plotësisht nga bota e jashtme, situata do të shndërrohet në një katastrofë për të sëmurët dhe të plagosurit. /mesazhi