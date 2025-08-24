Spitali Nasser nuk përballon më numrin e fëmijëve të kequshqyer në Gaza

Kreu i departamentit të fëmijëve në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis paralajmëroi se kriza shëndetësore në jug të Gazës ka arritur “një nivel katastrofik”, pasi spitali nuk arrin më të përballojë rastet e shumta të fëmijëve të kequshqyer.
Në një postim në Facebook, dr. Ahmed al-Farra tha se do të nevojiteshin “dhjetë spitale sa kompleksi Nasser” për të trajtuar numrin në rritje të fëmijëve që vuajnë nga kequshqyerja.
Aktualisht, 25 fëmijë janë të shtruar në gjendje kritike, disa prej tyre të shtrirë në dysheme për mungesë shtrati.
Një në katër fëmijë në Gaza vuan nga kequshqyerja, ndërsa vetëm në jug janë mes 60,000 dhe 75,000 fëmijë në rrezik, shifra që mjeku i quajti “të tmerrshme dhe të paprecedentë”.
Klinika e kequshqyerjes në Nasser, e cila punon vetëm dy ditë në javë, trajton mbi 120 raste në pak orë – dhjetëfish më shumë se më parë.
Disa fëmijë, shtoi ai, mbërrijnë në spital pa shenja jete, pasi kanë humbur jetën jashtë dyerve “nga mungesa e qumështit dhe trajtimit”. /mesazhi