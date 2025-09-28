Spitali në Gaza City që trajton foshnjat e parakohshme sulmohet nga artileria izraelite

Ushtria izraelite sulmoi spitalin al-Helou në Gaza City, duke qëlluar dy herë me artileri, sipas burimeve mjekësore të cituara nga agjencia Wafa.
Spitali përfshin një repart për kancerin dhe një njësit neonatal, ku trajtohen 12 foshnja e parakohshme. Stafi mjekësor njoftoi se mbi 90 persona – mjekë, infermierë dhe pacientë – mbeten të bllokuar brenda ndërtesës, ndërsa tanket izraelite rrethuan objektin duke bllokuar hyrjen dhe daljen.
Ky sulm është pjesë e një serie sulmesh ndaj sistemit shëndetësor të Gazës, i cili tashmë është shkatërruar dhe vazhdon të mbetet nën rrethim, i synuar dhe i privuar nga furnizimet mjekësore esenciale. /mesazhi