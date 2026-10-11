Spiunët që punuan për armikun: Enver Hoxha u favorizua nga një prej tyre…

Të pabesët e inteligjencës, arma e sofistikuar që i duhet çdo shteti
Ish-shefi i inteligjencës gjermane, August Hanning, është arrestuar me dyshimin për rrjedhje sekretesh shtetërore te një shërbim i huaj inteligjence.
Hanning, 80 vjeç, drejtoi Shërbimin Federal të Inteligjencës, të njohur me akronimin gjerman BND, nga viti 1998 deri në vitin 2005.
Zyra e Prokurorit Federal tha në një deklaratë se ekziston dyshim serioz se, ndërsa punonte si konsulent privat, ai ka kryer akte të “spiunazhit tradhtar, marrjes së sekreteve shtetërore dhe tentativës së tradhtisë” përmes kontakteve me shërbimet e huaja të inteligjencës që nga viti 2010. Ai akuzohet për marrjen e rreth dy mijë dokumenteve të ndjeshme nga një ish-kreu i një departamenti, i cili u arrestua gjithashtu.
Por ai nuk është i vetmi zyrtar i lartë i inteligjencës që është zbuluar se ka punuar për qeveri të huaja për vite me radhë.
Ja disa nga rastet më të famshme:
Nga vitet 1940 deri në vitet 1960: Kim Philby dhe “Pesëshja e Kembrixhit”
Kim Philby ishte një oficer i inteligjencës britanike që punoi fshehurazi për Bashkimin Sovjetik për dekada gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe viteve të para të Luftës së Ftohtë.
Ai u rekrutua nga inteligjenca sovjetike ndërsa ishte student në Universitetin e Kembrixhit në vitet 1930. Ai ishte anëtari më i famshëm i “Pesëshjes së Kembrixhit”, një rrjet spiunazhi që i zbuloi sekrete britanike Bashkimit Sovjetik.
Gjatë luftës, ai u bashkua me MI6, ku u ngrit në krye të Divizionit të Kundërzbulimit kundër Bashkimit Sovjetik, përpara se të dërgohej në Uashington. Falë lidhjeve të tij të ngushta me CIA-n dhe FBI-në, ai kishte qasje në informacione të ndjeshme.
Paralajmërimet e tij ndaj kontakteve sovjetike besohet se kanë penguar operacione të shumta perëndimore dhe kanë zbuluar identitetet e agjentëve. Këto përfshinin operacione inteligjence që synonin rrëzimin e udhëheqësit komunist shqiptar Enver Hoxha, si pjesë e përpjekjeve perëndimore për të ndaluar përhapjen e komunizmit.
Philby u vu nën dyshime në vitin 1951 dhe u detyrua të largohej nga MI6 pasi Guy Burgess dhe Donald Maclean, dy anëtarë të tjerë të “Cambridge Five”, dezertuan në Bashkimin Sovjetik. Dyshohej se ai i kishte paralajmëruar ata se inteligjenca britanike ishte afër zbulimit të identitetit të tyre si agjentë të dyfishtë sovjetikë. Megjithatë, ai u lirua zyrtarisht nga akuzat në vitin 1955.
Pastaj në vitin 1963, i vetëdijshëm se laku po shtrëngohej rreth tij për shkak të lidhjeve të tij me inteligjencën sovjetike, ai iku në Rusi. Atje, nga viti 1971, ai jetoi me gruan e tij Rufin Pukhov deri në vdekjen e tij në vitin 1988. Për gati njëzet vjet, ai i kaloi Bashkimit Sovjetik sekrete shtetërore, identitete agjentësh, procesverbale të mbledhjeve qeveritare, të dhëna mbi kërkimin atomik, inteligjencën diplomatike dhe ushtarake dhe informacione rreth operacioneve të kundërzbulimit.
Philby konsiderohet spiuni më i dëmshëm në historinë britanike.
Sipas Arkivave Kombëtare Britanike, një nga agjentët, identiteti i të cilit Philby ia zbuloi Bashkimit Sovjetik, ishte Konstantin Volkov, një oficer i inteligjencës sovjetike i vendosur në Turqi, i cili kishte tentuar të dezertonte në Britani në vitin 1945. Volkov dhe gruaja e tij u arrestuan dhe u ekzekutuan në Moskë për këtë. Informacioni që Philby u kaloi sovjetikëve në lidhje me një operacion të përbashkët CIA-MI6 në Shqipërinë komuniste në fund të viteve 1940 dhe fillim të viteve 1950 çoi në ekzekutimin e qindra agjentëve antikomunistë.
Vitet 1970 dhe 1980: Oleg Gordievsky
Oleg Gordievsky ishte një kolonel i KGB-së i cili kishte spiunuar për inteligjencën britanike për më shumë se një dekadë.
Ai ishte djali i një oficeri në NKVD, policinë sekrete sovjetike dhe paraardhësin e drejtpërdrejtë të KGB-së.
MI6 e rekrutoi atë në fillim të viteve 1970, pasi ai ishte zhgënjyer nga shtypja sovjetike e protestave masive gjatë Pranverës së Pragës në Çekosllovaki në vitin 1968 dhe ndërtimi i Murit të Berlinit.
Ndërsa punonte për KGB-në, ai shërbeu në Kopenhagen dhe më pas në Londër, ku u bë kreu i operacioneve të KGB-së në vitin 1985.
Inteligjenca që ai u dha britanikëve besohet se ka zbuluar shqetësimin e thellë të KGB-së se stërvitja Able Archer e NATO-s në vitin 1983 mund të ishte një mbulesë për një sulm të vërtetë bërthamor. Kjo ishte e paçmuar për Perëndimin në kuptimin e frikës sovjetike dhe uljen e tensioneve.
Gordievsky filloi të dyshonte dhe në vitin 1985 u ftua përsëri në Moskë. Ai u drogua dhe u mor në pyetje, por ende nuk u akuzua zyrtarisht kur MI6 organizoi një operacion të guximshëm shpëtimi dhe e nxori jashtë Rusisë në bagazhin e një makine, përtej kufirit finlandez.
Rusia e dënoi me vdekje në mungesë.
Ai jetoi nën mbrojtje në Britaninë e Madhe deri në vdekjen e tij në vitin 2025.
Vitet 1980 dhe 1990: Robert Hanssen
Robert Hanssen ishte një agjent i rangut të lartë i Byrosë Federale të Hetimit të SHBA-së (FBI), i cili spiunoi për Bashkimin Sovjetik dhe më vonë për inteligjencën ruse nga viti 1979 deri në vitin 2001.
Hanssen fillimisht studioi stomatologji në Universitetin Northwestern, përpara se të ndryshonte degën e tij dhe të merrte një diplomë në kontabilitet dhe sisteme informacioni. Ai punoi si oficer policie në Çikago përpara se t’i bashkohej FBI-së në vitin 1976.
Ai iu afrua inteligjencës ushtarake sovjetike në vitin 1979 dhe më vonë bashkëpunoi me KGB-në dhe pasardhësen e saj, SVR-në. Ai përdori pseudonimin “Ramon Garcia”.
Ai nuk i takoi kurrë kontaktet e tij personalisht, por në vend të kësaj përdori të ashtuquajturat “vende të fshehura” – duke lënë dokumente të klasifikuara në vende të paracaktuara në natyrë, duke përfshirë parqe, zona pyjore, nën ura dhe qoshe rrugësh në zonën e Uashingtonit, D.C., në këmbim të parave ose diamanteve.
Ai dorëzoi mijëra faqe me materiale të klasifikuara, duke përfshirë detaje të planeve të luftës bërthamore të SHBA-së dhe identitetet e zyrtarëve rusë që punonin për SHBA-në. Të paktën dy nga këto burime u ekzekutuan, midis tyre Dmitry Polyakov dhe Valery Marinov.
Arrestimi në vitin 1994 i Aldrich Ames, një tjetër spiun amerikan i ekspozuar si punonjës për inteligjencën ruse, çoi përfundimisht në arrestimin e Hanssen në shkurt të vitit 2001.
Ai u deklarua fajtor për të shmangur dënimin me vdekje dhe vdiq në burg në vitin 2023.
Që nga vitet 2000: Alexander Yuk Ching Ma
Alexander Yuk Ching Ma është një ish-oficer i CIA-s i cili u zbulua se kishte spiunuar për Kinën. Ai punoi për CIA-n nga viti 1982 deri në vitin 1989 dhe, si shtetas amerikan, jetoi në Honolulu.
Në mars të vitit 2001, zyrtarët e Byrosë së Sigurisë Shtetërore të Shangait i kërkuan atij të caktonte një takim me një ish-oficer të CIA-s, tani të ndjerë, i cili kishte punuar për agjencinë nga viti 1967 deri në vitin 1983. Të dy u takuan për tre ditë në një dhomë hoteli në Hong Kong. Në këmbim të 50,000 dollarëve, ata i dorëzuan Kinës informacion të klasifikuar.
FBI mësoi për lidhjet e tij me inteligjencën kineze dhe e punësoi atë si gjuhëtar me kontratë në zyrën e saj në Honolulu për të monitoruar aktivitetet e tij.
Ai u arrestua në një kurth policor pasi i rrëfeu një agjenti të fshehtë të FBI-së se kishte ndihmuar në kalimin e informacionit të klasifikuar te inteligjenca kineze.
Ai u deklarua fajtor në maj të vitit 2024 dhe aktualisht po vuan një dënim me dhjetë vjet burg. /tesheshi.