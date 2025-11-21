Stafi dhe studentët në universitetin irlandez kërkojnë ndërprerjen e të gjitha lidhjeve me Izraelin

Një koalicion punonjësish, studentësh dhe të diplomuarish në Universitetin Galway në Irlandë planifikojnë të organizojnë protesta në kampus, duke u bërë thirrje autoriteteve atje të ndërpresin të gjitha lidhjet me kompanitë dhe institucionet arsimore izraelite, transmeton Anadolu.
Grupi ‘Campus Anti Genocid’ (Kampusi kundër gjenocidit) tha se po kërkon fundin e menjëhershëm të asaj që e përshkroi si “bashkëpunim me gjenocidin dhe aparteidin izraelit”.
Në muajin shtator, universiteti tha se detyrimet kontraktore e penguan atë të tërhiqet nga një projekt me Institutin Technion në Izrael.
Universiteti është partneri koordinues në një program kërkimor në vazhdim që përfshin institucionin me seli në Haifa.
Projekti kërkimor ASTERISK po shqyrton mënyra për të prodhuar hidrogjen nga uji i detit. Ai bashkë-financohet nga BE-ja, ndërsa Instituti Technion është një nga disa institucionet e nivelit të tretë të përfshira.
Marrëveshja është kritikuar nga aktivistët e të drejtave të njeriut, duke marrë parasysh krimet izraelite në Gaza dhe rolin e Institutit Technion në zhvillimin e asaj që ajo e quan “teknologji të mbrojtjes dhe sigurisë”.
Aktivistët thonë se presidenti i ri i universitetit, David J Burn, nuk ka vepruar sipas angazhimeve për të hetuar më tej marrëveshjen. Ata thonë se do ta përshkallëzojnë protestën e tyre në javët e ardhshme nëse kontrata nuk shkelet.