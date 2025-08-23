Stambolli organizon demonstratën masive detare në solidaritet me Gazën mes gjenocidit dhe bllokadës izraelite

Dhjetëra anije lundruan përgjatë Ngushticës së Bosforit në Stamboll si pjesë e nismës “Përshëndetje për Gazën,” të organizuar nga lëvizja “Open Rafah”, për të shprehur solidaritet me palestinezët në Gaza mes gjenocidit dhe bllokadës izraelite në vazhdim, raporton Anadolu.
Anijet u nisën nga Karaköy dhe u drejtuan drejt bregut të Üsküdarit pranë Kullës historike të Vajzës.
Pjesëmarrësit në bregun e Üsküdarit shpalosën një baner të madh në formë shalqini në ujë, me sloganet “Hapeni kufirin e Rafahut” dhe “Të gjitha sytë mbi Flotiljen e Qëndresës”.
Organizatorët e përshkruan demonstratën si një nga aksionet më të mëdha të solidaritetit detar në botë.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbajtur të mbyllura të gjitha pikat kufitare të Gazës, duke penguar ndihmën humanitare pavarësisht karvanëve të mëdhenj të ndihmës që kanë mbetur të bllokuar në kufi.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka vazhduar gjenocidin në Rripin e Gazës së rrethuar që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 62.600 palestinezë.