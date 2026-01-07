Starmer: Jemi më afër paqes se kurrë, por rrugët më të vështira janë përpara

Kryeministri britanik Keir Starmer ka folur në Paris, duke thënë se “është e rëndësishme” që aleatët evropianë dhe amerikanë të punojnë krah për krah për paqe.
“Jemi më afër këtij qëllimi se kurrë”, shtoi kryeministri britanik, por ai paralajmëroi: “Rrugët më të vështira janë ende përpara”.
Starmer përshkruan disa nga detajet në deklaratën që nënshkroi me Volodymyr Zelensky dhe Emmanuel Macron, duke përfshirë “qendrat ushtarake”.
Megjithatë, ai përsëriti një paralajmërim të dëgjuar prej kohësh nga Evropa – se Putini “nuk është gati për paqe”.
“Gjatë disa javëve të fundit, kemi parë të kundërtën. Sulme të mëtejshme të tmerrshme në Ukrainë, vrasjen e civilëve të plagosur dhe ndërprerjen e energjisë për miliona njerëz në mes të dimrit”, shtoi lideri britanik.
Starmer gjithashtu zotohet të mbajë presionin mbi Rusinë dhe mbështetjen për Ukrainën, si dhe thotë se Britania e Madhe do të marrë pjesë në monitorimin e armëpushimit të udhëhequr nga SHBA-të