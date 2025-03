Starmer: Mbretëria e Bashkuar “nuk duhet të zgjedhë midis SHBA-së dhe Evropës”

Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka deklaruar se duhet të sigurojnë që SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Evropa dhe Ukraina të punojnë së bashku për paqen e qëndrueshme në Ukrainë, transmeton Anadolu.

“Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që SHBA, Evropa dhe Ukraina të punojnë së bashku për paqen e qëndrueshme”, tha Starmer gjatë sesionit të tij të parë të pyetjeve të kryeministrit në Dhomën e Përfaqësuesve që nga vizita e tij në SHBA dhe samiti në Ukrainë.

Ai tha se Mbretëria e Bashkuar “nuk duhet të zgjedhë midis SHBA-së dhe Evropës”, duke shtuar se ata kurrë historikisht nuk e kanë bërë dhe nuk do ta bëjnë këtë tani.

Starmer theksoi se ai po bën “gjithçka të mundur” për të luajtur rolin e tij në kontakt të rregullt me ​​të gjithë lojtarët kryesorë, përfshirë presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.

Gjatë shkëmbimit, udhëheqësi i Partisë Konservatore, Kemi Badenoch, pyeti kryeministrin Starmer se çfarë po bën ai për të ndihmuar në “rindërtimin” e lidhjeve midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Zelenskyyt. Kryeministri u përgjigj se “duhet të bëjmë gjithçka që mundemi”.

Trump ka pezulluar gjithashtu dërgimin e të gjithë ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën, pas konfrontimit të tij me presidentin ukrainas në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar.

I pyetur për vizitën e tij në SHBA javën e kaluar, Starmer tha se Trump e bëri “absolutisht të qartë” angazhimin e tij ndaj nenit 5 të NATO-s dhe ra dakord që ekipet nga të dy vendet të ulen së bashku për të biseduar mbi garancitë e sigurisë.

Më tej, Starmer tha se meqenëse ai ka folur me presidentin amerikan tre herë në telefon, sepse “është shumë e rëndësishme që ne të punojmë me SHBA-në, me Evropën dhe Ukrainën dhe të sigurohemi që nëse ka një marrëveshje, ajo ka garancitë e duhura të sigurisë”.

I pyetur nga kreu i Liberal Demokratëve, Ed Davey, nëse ai ende beson se Trump është një aleat i besueshëm, Starmer tha se “natyrisht se ata janë një aleat i besueshëm”.

“Ne punojmë shumë ngushtë me SHBA-në për mbrojtjen, sigurinë dhe inteligjencën. Ne kemi bërë për shumë, shumë vite. Sigurisht, ata janë një aleat i besueshëm. Ne po operojmë mbi këtë bazë, çdo ditë, në të gjithë botën”, tha ai.

Duke theksuar se fokusi i tyre kryesor tani është në një “paqe të qëndrueshme” në Ukrainë, kryeministri britanik tha se një paqe e qëndrueshme në Ukrainë është e mirë për Ukrainën, Evropën dhe “natyrisht, thelbësore për Mbretërinë e Bashkuar”.